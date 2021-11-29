BioNTech'ten yeni aşı müjdesi!

Corona virüsü salgınına karşı aşı geliştiren BioNTech bugün bir açıklama yayınladı. Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in Almanya’da kurduğu ve Pfizer ile birlikte Türkiye’de de kullanılan Comirnaty isimli corona virüsü aşısını geliştiren şirket, Omicron varyantı için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Şirket, Omicron varyantı için çalışmalara başlandığını açıklarken, “Potansiyel olarak yeni bir aşı geliştirmenin ilk adımları yeni bir aşıya ihtiyaç olup olmadığını analiz etmektir. Mevcut bir aşıyı varyantlara göre adapte etmek şirketin standart prosedürü” duyurusunu yaptı.

Fakat şirket sıfırdan yeni bir aşı mı geliştireceklerini yoksa mevcut aşının formülünü mü değiştireceklerini duyurmadı.

İlk olarak Güney Afrika’da ve bölge ülkelerde tespit edildikten sonra bütün dünyayı alarma geçiren Omicron varyantı ile ilgili Cuma günü BioNTech, “Laboratuvar verilerini analiz etmek için iki haftaya ihtiyacımız” açıklamasını yapmıştı. Şirket Omicron’a yönelik bir aşıya ihtiyaç olup olmadığının da inceleneceğini duyurmuştu. BioNTech, 100 gün içerisinde yeni bir aşının geliştirilip hazır hale getirilebileceğinin de altını çizmişti.

Öte yandan BioNTech’in rakibi Moderna da 2022’in başında Omicron’a özel bir aşının geliştirilebileceğini aktarmıştı.Sözcü