Biontech mi iyi yoksa Moderna mı? Moderna aşısı nedir? Türkiye moderna aşısı kullanıyor mu?

Japonya Sağlık Bakanlığı, ABD'li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının bazı dozlarında ne buldu? Gündeme bomba gibi düşeşn bu gelişmeden sonra Moderna aşısı büyük yankı uyandırdı! Peki Moderna aşısı nedir? Hangi ülkelerde moderna aşısı kullanılıyor? Moderna aşısı zararlı mı?

Korona virüs için üretilen ABD’li ilaç firması Moderna’nın geliştirdiği aşı ile Almanya merkezli BionTech aşıları dünya genelinde pek çok kişiye uygulandı. Bugüne kadar korona virüs aşıları hakkında pek çok şey konuşuldu. Korona virüse karşı koruyuculukları, oluşturdukları antikor seviyesi, yan etkileri sürekli kıyaslanan aşılarla ilgili yeni bir araştırma ortaya çıktı.

Moderna aşısı BionTech aşısından iki kat fazla koruyor

Moderna ve BionTech aşılarının oluşturdukları antikor seviyesi ile ilgili çarpıcı bir araştırma ortaya çıktı. Belçika’da Ziekenhuis Oost-Limburg Hastanesi’nde yapılan araştırmaya göre Moderna aşısı BionTech aşısından iki kat daha fazla antikor üretiyor. Mikrobiyoloji uzmanı Deborah Steensels öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada 1600 sağlık çalışanının verileri, ikinci doz aşıyı olduktan 6-8 hafta sonra incelendi. Katılımcıların aşıdan önce korona virüsüne yakalanmadıkları belirtildi.



Moderna aşısında daha fazla aktif bileşen bulunuyor

Yapılan araştırmanın sonucuna göre Moderna aşısı olan kişilerde ortalama 2 bin 881 birim antikor gözlenirken Pfizer-BionTech aşısı olanlarda bin 108 birim antikor olduğu gözlendi. Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan sonuçlara göre Moderna aşısının daha fazla antikor üretmesinin sebebi daha yüksek aktif bileşen miktarına sahip olması. Moderna aşısındaki aktif bileşenlerin 100 mikrogram, Pfizer-BionTech’te ise 30 mikrogram olduğu belirtiliyor.

Moderna Aşısı Nedir? Moderna Aşısı Detayları!!

Japonya Sağlık Bakanlığı, ABD'li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının bazı dozlarında "yabancı maddeler" tespit edildiği gerekçesiyle 1.63 milyon dozun kullanımını durdurma kararı aldı. Söz konusu gelişmelerin ardından Moderna kimin, hangi ülkenin gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.



Moderna aşısı kimin, hangi ülkenin? Moderna aşısı Türkiye’de var mı?

Japonya'da hükümet, ABD’li ilaç üreticisi Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının kullanımını durdurma kararı aldı. 16 Ağustos’tan bu yana ülkedeki 8 aşı merkezinde 39 kullanılmamış aşı tüpünde “yabancı madde” tespit edildiği açıklanırken, Japonya Sağlık Bakanlığı olası risk nedeniyle aynı partide üretilen 1.63 milyon dozun kullanımının durdurulmasına karar verdi. Buna rağmen şimdiye kadar aşılara bağlı olağandışı sağlık sorununun bildirilmediği aktarıldı. Moderna aşılarının ülkedeki dağıtımını üstlenen Japon ilaç firması Takeda da aşı içinde bulunan maddelerin içeriğinin henüz tespit edilemediğini duyurdu. Söz konusu aşı dozlarının aynı zaman diliminde İspanya’da üretildiği kaydedilirken, süreçle ilgili detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

MAYIS AYINDA ONAYLANDI

Japonya hükümeti, Moderna üretimi Covid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermişti. Moderna aşıları ilk olarak Tokyo ve Osaka’da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.

MODERNA AŞI HANGİ ÜLKENİN, KİMİN?

ABD'nin Massachusetts kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc Amerikan ilaç şirketidir.

TÜRKİYE'DE KULLANILIYOR MU?

ABD'li Moderna şirketinin geliştirdiği aşı şu anda Türkiye’de kullanılmıyor.

“TAM AŞILANMADAN 6 AY SONRA YÜZDE 93'LÜK KORUMA SAĞLIYOR”

ABD'li ilaç üreticisi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısının iki doz aşılamanın uygulanmasından 6 ay sonra da koruyucu özelliğini yüzde 93 devam ettirdiğini açıkladı.

Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, "COVID-19 aşımızın kalıcı etkinlik göstermesinden memnunuz. Ancak Delta varyantının önemli bir tehdit olduğunun farkındayız. Bu yüzden tetikte olmalıyız" dedi.

Bancel, ürettikleri COVID-19 aşısının, tam aşılanmadan 6 ay sonra hala yüzde 93'lük koruma sağladığını açıkladı.