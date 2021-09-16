Biontech Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?

Genelde Biontech aşısının yapıldığı hastalarda aşının olduğu yerde ağrı gözlemlenmektedir. Hastada yorgunluk ve halsizlik yapmaktadır. Kısmen olarak hastada titreme, baş ağrısı eklem ağrısı, vücut sıcaklığında artış meydana gelebilir.

Covid 19 Hastalığını Atlatan Hastalar Biontech Aşısı Olabilir mi?

Daha önce covid-19 salgına yakalanmış kişiler iyileştikten sonra 6 ay beklemelidir 6 aylık süre zarfında kişi asla Biontech aşısı olamaz. Tamamen takip altında tutulan hastalar süre sonunda Biontech aşısını yaptırma hakkına sahip olurlar.

Biontech Aşısı Olanlar Hastalığa Yakalanır Mı?

Henüz hiçbir aşının virüsü tamamen ortadan kaldırma gibi bir etkisi yoktur. Yalnızca aşısını olan kişiler toplumsal bağışıklık kazanmış olurlar. Aşı yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerde toplumsal bağışıklık en üst seviyededir. Aşı olduktan sonra Covid-19 hastalığına yakalanan bireyler süreci biraz daha rahatlatır. Aşı olmamış bireyler Covid 19 hastalığını genel olarak yoğun bakımlarda geçirmektedir.

Biontech Aşısı Yaptıran Bireyler Kısır Olur Mu?

Biontech aşısı başta olmak üzere hiçbir aşı bireyde kısırlık oluşmasına sebep olmaz. Anne adayları aşılarını gönül rahatlığı ile yaptırabilirler. Aşı insan sağlığına zarar vermez. Tam tersine hastalıkla mücadele etmede önemli bir kalkan görevi görür. Aşı ayrıca varyantın engellenmesinde yardımcı olur. Kanser Hastaları Hangi Aşıyı Tercih Etmeli? Kemoterapi tedavisi gören kanser hastaları hem Biontech hem de Sinovac aşısı olabilirler. Fakat Biontech aşısı hastalıkla mücadelede daha yüksek oranda koruma sağlamaktadır. Hastalar için aşı yaptırılacak en uygun zaman dilimi kemoterapiden öncedir.