Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var
Uzun süredir devam eden koronanın 6 içinde bitmesini umut eden kişilere bilim insanlarından kötü haber geldi. Pek çok uzman, koronanın 2 farklı senaryo ile biteceğini düşünüyor. Bunlardan biri herkesin aşılanması, diğeri ise herkesin enfekte olması.
225 milyondan fazla insana bulaşan ve 5 milyona yakın cana mal olan koronavirüs son dönemde varyantları ile karşımıza çıkıyor. Özellikle Delta varyantı ile dünya genelindeki vaka sayıları artış trendine girmiş durumda. Önümüzdeki 3 ila 6 içinde sonunda ışık görmeyi umut eden herkes için bilim insanları bazı kötü haberler vererek "Daha fazlası için hazırlanın" dedi.
MİLYONLARCA İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR
Uzmanlar koronavirüs pandemisinin 2 şekilde son bulacağı konusunda hemfikir oldu. Buna göre ya herkes aşı olacak ya da herkes enfekte olacak. İkinci senaryo, bilim insanlarına göre yaşanabilecek en kötü olasılık. Çünkü senaryo gerçekleşirse, milyonlarca insanın hayatını kaybedeceği ifade ediliyor.
"HAZIRLIKLI OLUN"
"6 AY İÇİNDE BİTMEYECEK"
Danimarka'daki Roskilde Üniversitesi'nde epidemiyolog ve Nüfus Sağlığı Bilimleri Profesörü Lone Simonsen'e göre, son 130 yılın belgelenmiş beş grip salgını, Kovid-19'un nasıl bir yol izleyeceği konusunda bize ipuçları sunuyor. Simonsen, en uzun küresel grip salgını beş yıl sürse de, çoğunlukla ortalama iki veya üç yıl boyunca iki ila dört enfeksiyon dalgasından oluştuğunu belirtiyor.
"AŞI YAPTIRMAYANLAR AÇIK HEDEF"
Açıkça görünen şey, pandeminin altı ay içinde bitmeyeceği. Uzmanlar genel olarak mevcut salgının, küresel nüfusun belki de yüzde 90 ila yüzde 95'inin bağışıklığa sahip olması durumunda ortadan kalkacağının altını çiziyor. Pandeminin sona ermesi için aşı olmanın kilit öneme sahip olduğuna dikkat çeken Simonsen "Aşı yapılmayan biri açık hedeftir, çünkü virüs bu sonbahar ve kış geniş bir alana yayılacak ve çoğu kişiyi bulacaktır" dedi.
kaynak:sondakika
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Antalyaspor
|3
|4
|14. Alanyaspor
|3
|3
|15. Sivasspor
|4
|2
|16. Adana Demirspor
|4
|2
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|9
|3. Eyüpspor
|4
|9
|4. Erzurumspor
|4
|9
|5. Ankaragücü
|4
|8
|6. Tuzlaspor
|3
|7
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|4
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|2
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Man City
|4
|9
|5. Brighton
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|9
|7. West Ham
|4
|8
|8. Everton
|3
|7
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|3
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0