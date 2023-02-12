Bakanlık depremzedeleri bekleyen tehdit için harekete geçti

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Deprem bölgesine kuduz ve tetanoz aşısı sevkiyatı yapılıyor." ifadelerini kullandı. "Enkaz altından çıkarılan yaralıların tamamına ve kurtarma ekibinde çalışanlara acilen tetanoz aşısı yapılmalı"

SAĞLIK 12.02.2023, 19:29
Bakanlık depremzedeleri bekleyen tehdit için harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımların yaşandığı 10 ilde kurtarma çalışmaları sürüyor. 24 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 80 binden fazla insanımızın yaralandığı acı olay sonrasında bilim insanları tetanoz aşısı çağrısı yapmıştı.

"DEPREM BÖLGESİNE AŞI SEVKİYATI YAPILIYOR"
Uzmanların enkaz altından çıkarılan yaralıların tamamına ve kurtarma ekibinde çalışanlara acilen tetanoz aşısı yapılmalı şeklindeki uyarılarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Koca, "Deprem bölgesine kuduz ve tetanoz aşısı sevkiyatı yapılıyor. Halk Sağlık merkezlerinin hijyen malzemeleriyle ilgili desteği sağlanırken bebek maması, devam sütü ve battaniye gibi temel malzemelerle de afetzedelerin yanında yer alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK'TAN BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI UYARILAR
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, deprem sonrası su ve besinler ile bulaşan hastalıkları önlemeye yönelik uyarılarda bulundu.

Kendinizi ve ailenizi koruyun:

• Güvenli su için ve kullanın

• Ellerinizi sık sık yıkayın

• Tuvaletleri su kaynaklarından uzak yerlere kurun

• Güvenli yemek yiyin: Kaynatın, pişirin, soyun veya atın

• Güvenli temizliğe önem verin

• Sel sularından veya kirlenmiş su birikintilerinden kaçının.

Güvenli su kullanın:

• Suyunuzun güvenli olup olmadığını öğrenmek için sağlık otoritelerini ve yerel yetkilileri dinleyin

• İçmek, besinleri yıkamak, yemek hazırlamak ve diş fırçalamak için ambalajlı su kullanın.

• Ambalajlı suyunuz yoksa, güvenli hale getirmek için suyunuzu kaynatın veya dezenfekte edin.

Suyu kaynatarak veya dezenfekte ederek güvenli hale getirmek:

• Kaynatabiliyorsanız, suyunuzu tamamen kaynatın ve en az 1 dakika boyunca

kaynatmaya devam edin.

• Suyunuzu dezenfekte etmek için kokusuz ev tipi (%10 klor içerikli ve katkısız) çamaşır suyu kullanın

• Önce 1 bardak çamaşır suyuna 9 bardak normal su karıştırılarak %1'lik Klor Solüsyonu hazırlanır.

• Sebze ve meyveler: 1 litre suya 20-30 damla %1'lik klor solüsyonu damlatılarak

hazırlanan karışımda 15 dakika bekletildikten sonra tüketilmelidir.

• Tuvalet temizliği, 5 su bardağı suya iki bardak çamaşır suyu katılarak hazırlanan

solüsyonla yapılabilir.

Ellerinizi sık sık sabun ve güvenli suyla yıkayın:

• Yemek yemeden veya hazırlamadan önce, çocuklarınızı beslemeden önce

• Yaraları tedavi etmeden veya hasta birine bakmadan önce ve sonra

• Tuvalete gittikten sonra, bebek bezini değiştirdikten veya tuvalete gitmiş bir çocuğu temizledikten sonra

Sabun yoksa, en az %60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanı kullanın.

Güvenli yemek yiyin:

• Soğukta saklanmamış et ve süt ürünlerinden kaçının

• Yiyecekleri iyi pişirin, sıcak yiyin ve üzerini kapatın

• Kendi soyduğunuz meyve ve sebzeler dışındaki çiğ yiyeceklerden kaçının

Güvenli temizleyin:

• Yiyecek hazırlama alanlarını ve mutfak gereçlerini sabun ve güvenli su ile temizleyin ve yeniden kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin

• Kendinizi, çocuklarınızı, çocuk bezlerini ve giysilerinizi içme suyu kaynaklarından 50 metre uzakta yıkayın

Sel sularından veya kirlenmiş su birikintilerinden kaçının:

• Sel sularıyla temas ettikten sonra ellerinizi sabun ve suyla yıkayın

• Çocukların su birikintilerinde oynamasına izin vermeyin

• Çocukların güvenli olmayan suda ıslanmış ve dezenfekte edilmemiş oyuncaklarla oynamasına izin vermeyin

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