Bakan Koca’dan SMA müjdesi: Bilim kurulu önümüzdeki hafta toplanacak!

Kabine Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA ile ilgili bilim kurulunun çalışmalar yaptığını söyleyerek, SMA Bilim Kurulu’nun önümüzdeki hafta toplanacağını müjdeledi.

SAĞLIK 13.12.2022, 14:10
Bakan Koca’dan SMA müjdesi: Bilim kurulu önümüzdeki hafta toplanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üst solunum yolu(ÜSY) şikâyetleriyle başvuran hastaların arttığını bu hastalıklarda en çok RSV sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve Kovid şeklinde olduğunu belirterek hastalara maske takın uyarısında bulundu.

SMA ile ilgili bilim kurulunun çalışmalar yaptığını da söyleyen Bakan Koca, SMA Bilim Kurulu’nun önümüzdeki hafta toplanacağını müjdeledi.

HASTALAR MASKE TAKSIN
Son günlerde hastanelere Üst Solunum Yolu(ÜSY) şikâyetleriyle başvuran hastaların arttığını ve bu hastalıkların daha fazla yayılmaması için maske takılması gerektiğini belirten Bakan Koca, "Bu hastalıklar en çok RSV sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve Kovid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli" dedi.

Koronavirüs aşılama konusunda bir yavaşlama olduğuna dikkati çeken Bakan Koca, risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye etti. Vatandaşların Güvenle Turkovac olabileceklerini ifade eden Bakan Koca, aşı olacaklara yerli aşıyı önerdi.

YERLİ HPV TANI KİTİ GELİYOR
Rahim kanserini önlediği bilenen tek aşı olan HPV ile ilgili de çalışmaların süratle devam ettiğini aktaran Bakan Koca, yerli HPV tanı kitinin bir hafta- 10 gün içerisinde devreye gireceğini müjdeledi. HPV aşısı ile ilgili de planın hazırlandığının altını çizen Bakan, "HPV aşısını hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz" dedi.

SMA BİLİM KURULU TOPLANACAK
SMA'lı bebekler için devletin gerekli tüm adımları attığını belirten Bakan Koca, yeni vakaların çıkmaması için SMA taramalarının yapıldığını vurguladı. Gen tedavisi ile ilgili de bilim kurulu üyelerinin konuyu yakından takip ettiğini belirten Koca, "Israrla söylüyorum. SMA'lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil. Biz bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nurisenersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. Bu ilacın kullanılamadığı durumlar için, spinal sorunu olan çocuklar için şimdi oral alımı olan ikinci bir ilacı da kullanıma alıyoruz. SMA Bilim Kurulumuz önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili ise SMA Bilim Kurulumuz konuyu çok yakın takip ediyor, etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten de asla geri durmayız" ifadelerini kullandı.

GEREKLİ SORUŞTURMALAR AÇILDI
Bakanlık olarak hem sahte doktor hem de 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi konusundaki doktorla ilgili gerekli soruşturmaları açtıklarını ifade eden Bakan Koca, "Çerkezköy'deki sahte doktor konusuyla ilgili soruşturmalarımızı açmıştık malum. Soruşturma sonuçlandı, bir iki gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.
Öte yandan 6 yaşındaki çocuğun evlendirildiği olayda doktorun kemik yaşıyla ilgili raporu konusunda da soruşturmamızı açtık" diye konuştu.

HASTA VE REÇETE SAYISI YÜZDE 40 ARTTI
Bazı ilaçların bulunamadığına yönelik iddiaların gündeme geldiğini ifade eden Koca, "

Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, bir yol haritamız var çözüm için. İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak şunu belirtmeliyim; bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı. Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada hammadde sorununun varlığı önemli bir neden. Buna ek olarak Şubat döneminde yapılacak bir önceki yılın Euro kuru ortaklaması üzerinden zam beklentisi bu sorunu daha da arttırıyor. Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Yıl içinde birden fazla güncelleme olabilir, onu tartışıyoruz. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabiliriz çalıştık. Çok uzun sürmeyecek."

Süperhaber

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