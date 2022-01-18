Bakan Koca: ‘Van mavi kategorisine geçmeye hazırlanıyor’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Van’ın aşılamada mavi kategorisine geçmeye hazırlandığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, Van 1-7 Ocak arasında 4,70 oranına yükselse de yine en az vakanın görüldüğü il oldu. Vaka oranıyla haftalardır zirvede olan Van, aşılamada sarı kategorisinde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Van’ın sarıdan mavi kategorisine geçmeye hazırlandığını duyurdu.
İşte Koca’nın paylaşımı:
“%74,5 ikinci doz aşı oranıyla Mavi kategorisine geçmeye hazırlanan Van’da, mobil aşı ekiplerimiz hava şartlarına rağmen çalışmalarına devam ediyor; sağlık kurumlarına ulaşamadığı için aşılarını yaptıramayan vatandaşlarımızın aşılarını yapıyor. Van, aşının sonuçlarının farkında.”
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