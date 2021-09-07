Bakan Koca: İki vakada "Mu" varyantı tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün "mu" varyantının sadece iki vakada tespit edildiğini belirterek, hastalarda ağırlıklı olarak "delta" ve "delta plus"un etkili olduğunu söyledi.

SAĞLIK 07.09.2021, 11:51
Bakan Koca: İki vakada "Mu" varyantı tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bazı alanlarda getirilen zorunlu PCR uygulamasının bu haliyle devam edeceğini belirtti. Koca, aşıyı teşvik için PCR testinin ücretli olmayacağını vurguladı.     "Kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz"    Yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için aşı yaptırmanın önemine dikkat çekene Koca, "Yeni dönemde salgın okulların kapanma sebebi olmayacak.

Çünkü elimizde artık aşı var" dedi.    Vatandaş aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inandıklarını dile getiren Koca, "Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da Almanya'dan sonra 2'nci ülkeyiz. En fazla sınıf tatil edilebilir 14 günlük zaman diliminde, onun dışında kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.       Virüsün yeni varyantı olan "mu"nun sadece iki vakada tespit edildiğini de aktaran Koca, hastalarda ağırlıklı olarak "delta" ve "delta plus"un etkili olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bazı alanlarda getirilen zorunlu PCR uygulamasının bu haliyle devam edeceğini belirtti. Koca, aşıyı teşvik için PCR testinin ücretli olmayacağını vurguladı.     "Kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz"    Yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için aşı yaptırmanın önemine dikkat çekene Koca, "Yeni dönemde salgın okulların kapanma sebebi olmayacak.

Çünkü elimizde artık aşı var" dedi.    Vatandaş aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inandıklarını dile getiren Koca, "Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da Almanya'dan sonra 2'nci ülkeyiz. En fazla sınıf tatil edilebilir 14 günlük zaman diliminde, onun dışında kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.       Virüsün yeni varyantı olan "mu"nun sadece iki vakada tespit edildiğini de aktaran Koca, hastalarda ağırlıklı olarak "delta" ve "delta plus"un etkili olduğunu söyledi.

kaynak:vanbölgegazetesi
 

#korana #virüs #Fahrettin Koca
Yorumlar (2)
WTF 14 saat önce
Hayırlı olsun şimdi de “mööö” varyantı var ,sınıflar ağzına kadar dolu,maske ,mesafe hikaye , vebali sizin,kademeli açsaydınız hiç olmazsa risk azalırdı biraz.!
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Vatandaş 13 saat önce
Merak Etmeyin Yakında İnek Olacaz
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