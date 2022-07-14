Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı atılan adımlara yenilerinin ekleneceğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca ülke geneline yayılacak uygulamaların haberini verdi.

"Hızla ülke geneline yayılacak"

Bakan Koca açıklamasında "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" dedi.

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