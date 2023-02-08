Bakan koca duyurdu! 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu

Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışıyor...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin yıkıcı etkileri sonrası hızlıca harekete geçildi.

Bu kapsamda arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra sağlıkçılarımız da hummalı bir çalışma yürütüyor.

Sağlık ordumuz canla başla çalışıyor

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerindeki sahra hastaneleriyle ilgili bir bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, 10 şehirde 77 sahra hastanesi kurulduğunu ve cerrahi operasyonlar yapılabildiğini söyledi.

Bakan Koca ayrıca, "Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor." dedi.

"Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

10 ilimizde 77 SAHRA HASTANESİ kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor.

Yılmaz Özdil'in o ifadeleri akıllara geldi

Öte yandan Türkiye'nin deprem bölgelerinde hızlı refleksle attığı bu adımlar Yılmaz Özdil'in yazısını akıllara getirdi.

Sözcü yazarı Özdil, depremin ardından kaleme aldığı yazıda 1999'daki depremde devletin daha organize hareket ettiğini yazmıştı.

Ensonhaber