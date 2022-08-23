Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'deki maymun çiçeği vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüsteki son durumu paylaşan Bakan Koca, salgında 60 bine ulaşan vakaların şu anda 10 bin civarında olduğunu söyledi. Bir kez daha hatırlatma dozu uyarısı yaptı.

"Tahminen kasım-aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Aşıda hatırlatma dozları ihmal edilmemeli. Özellikle hazırlık anlamında 65 yaşın üzerinde olan, ek hastalığı bulunan kişilerin hatırlatma dozlarını kasım-aralık aylarından önce yaptırmalarını önemsiyoruz."

"OKULLARDA EĞİTİMİ AKSATACAK BİR DURUM OLMAYACAK"

Koca, salgın nedeniyle yeni dönemde eğitimin aksamayacağını vurguladı.

"Okullar açılınca temasın artmasıyla vaka sayılarında bir miktar artış olabilir. Okullar için endişe etmeyelim. Okullarda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu olmayacak."

MAYMUN ÇİÇEĞİNDE SON DURUM

Türkiye'de maymun çiçeği virüsü görülen kişi sayısının 11 olduğunu açıklayan Koca, "Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi sorun olacak" dedi.

Bakan Koca yeni personelin katımıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevuların daha kolay alınacağının altını çizdi.

"YURT DIŞINA GİDİŞLER AZALACAK"

Sağlık personelinin çalışmak için yurt dışına gidişinin azalacağını belirten Koca şöyle konuştu:

"Yurt dışına gidişler azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz, 1-2 aydan bahsediyorum."

Süperhaber