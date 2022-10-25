Bakan Koca açıkladı! Hastane randevularına ilişkin yeni bir düzenleme olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 'Hastane randevularına ilişkin yeni bir düzenleme olacak mı?' sorusuna, "Her gün bu konuda iyileştirmeler yapıyoruz. Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı. Biliyorsunuz kamuya dönen hekimlerimiz oldu, yaklaşık bine yakın hekim döndü" sözleriyle yanıt verdi. Bakan Koca ayrıca yaralı madencilerin sağlık durumlarına ilişkin de bilgi verdi. İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları!

SAĞLIK 25.10.2022, 12:53
Bakan Koca açıkladı! Hastane randevularına ilişkin yeni bir düzenleme olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YARALI MADENCİLER
Bartın'daki maden kazası sonrası tedavi görenlerin durumuna ilişkin bilgi veren Koca, "Şu an 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Diğer 3 yaralıdan biri zaten servise çıkarılmıştı. Yarın muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor." ifadesini kullandı.

YAŞLI HASTAYA KÖTÜ MUAMELE
Sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerin kaydedildiği İçerenköy Özel Bayındır Hastanesinin durumuyla ilgili soru üzerine Koca, hadisenin görüntüleri ortaya çıkar çıkmaz tedbir aldıklarını, müfettişleri görevlendirdiklerini belirtti.

Soruşturmanın disiplin kuruluna geçen hafta geldiğini aktaran Koca, "İlgili sağlık çalışanlarının meslekten men edilme durumları değerlendirildi. Karardan sonra hastanenin nasıl yeniden hizmete açılacağı da netleşmiş olacak. Bizim açımızdan her sağlık tesisinin en erken sürede hizmete dönmesi esastır. Soruşturma tamamlandığında hastanenin nasıl hizmete gireceği de belirlenmiş olacak." diye konuştu.

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen günlerde açılışı yapılan Etlik Şehir Hastanesindeki yoğunluğun ne durumda olduğu sorusuna Bakan Koca, şu yanıtı verdi:

"Etlik Şehir Hastanesine hem bu açıktan atamayla birlikte çok sayıda hekimin ataması yapıldı hem de Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasında da eksik olan branşları tamamlamak üzere yeni hekimler yerleştirilmiş oldu. Her geçen gün bir planlama dahilinde hekim ve personel takviyesi yapılıyor. Şu an günlük poliklinik sayısı 8 binlere ulaştı. Yılbaşında 20 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca mevcut hiçbir hastanemizi de kapatmıyoruz. Var olan hastanelerimiz mevcut yerlerinde sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Bu söylediğim Sami Ulus için de geçerli, Dışkapı için de geçerli, Onkoloji için de geçerli."

HASTANE RANDEVU SİSTEMİ
"Hastane randevularına ilişkin yeni bir düzenleme olacak mı?" sorusu üzerine ise Koca, bu konuda her gün iyileştirmeler yaptıklarını söyledi.

Koca, "Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı. Biliyorsunuz kamuya dönen hekimlerimiz oldu. Yaklaşık 6 bine yakın hekim döndü. Sanıyorum onlar da önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili yeni birtakım tedbirleri de hızla alıyoruz." şeklinde konuştu.AA

Yorumlar (1)
KÜBA 2 saat önce
Sağlık sistemi yeniden gözden geçirilmelidir.Ücretsiz sağlık sistemi istiyoruz.
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