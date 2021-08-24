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Bakan Fahrettin Koca'dan anne ve babalara çağrı: Bize yardımcı olun

Sosyal medya hesabından anne ve babalara çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun" dedi

SAĞLIK 24.08.2021, 16:32
Bakan Fahrettin Koca'dan anne ve babalara çağrı: Bize yardımcı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili anne ve babalara sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Bakan Koca, "ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" açıklamasında bulundu.

Kaynak: YeniAkit

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