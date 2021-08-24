Bakan Fahrettin Koca'dan anne ve babalara çağrı: Bize yardımcı olun
Sosyal medya hesabından anne ve babalara çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun" dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili anne ve babalara sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
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