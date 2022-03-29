Bahçesaray’da rahatsızlanan hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran hasta Hacer Durmuş’un (66) ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Van-Bahçesaray karayolunun kar ve çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olması üzerine devreye Van Sağlık Müdürlüğüne ait helikopter ambulans girdi. Kısa sürede ilçeden alınan hasta kadın, il merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.