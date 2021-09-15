Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler konusunda bilgi sahibi olmadan önce bağışıklık sistemini yakından tanımak gerekir. Bağışıklık sistemi organlardan, hücrelerden, dokulardan ve proteinlerden oluşur. Tüm bu bileşenler, enfeksiyon veya hastalığa neden olan virüsler, bakteriler ve yabancı cisimler olan patojenlerle savaşan bedensel süreçleri gerçekleştirir.

Bağışıklık sistemi bir patojenle temas ettiğinde, bağışıklık tepkisini tetikler. Bağışıklık sistemi, patojenler üzerindeki antijenlere yapışan ve onları öldüren antikorları serbest bırakır. Belirli yiyecekleri diyete dahil etmek, bir kişinin bağışıklık tepkisini güçlendirebilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENİR?

Bağışıklık sisteminin güçlü olması için düzenli beslenme ,hijyen olmazsa olmaz kuraldır .

Yapılması gereken en temel kurallar ise şu şekildedir.

Sigara içmemek,

Düzenli egzersiz yapmak,

Sağlıklı kiloyu korumak,

Alkolden kaçınmak veya aşırıya kaçmamak,

Yeterince uyumak,

Stresi en aza indirmek,

Doğru el yıkama ve ağız hijyeni uygulamak.

Peki neler tüketmelliyiz?

-Yaban Mersini

-Bitter Çikolata

-Zerdeçal

-Brokoli

-Tatlı Patatesler

-Ispanak

-Zencefil

-Sarımsak

-Yeşilçay

-Kefir

-Badem

Portakal ve asitli meyveler