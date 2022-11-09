ASKOM il toplantısı yapıldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri koordinatörlüğünde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun’un açılış konuşmasıyla başladı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, ASKOM toplantılarının, her ay yapılması gereken ve ildeki acil sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve daha verimli bir standart üzerinde yürümesini sağlayan toplantılar olduğunu belirterek, “Pandemi süreci ASKOM toplantılarının aksamasına yol açmıştı, biz bunun ilkini bu ay olmak üzere her ay düzenli bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Buradaki amacımız, öncelikle il ASKOM toplantılarını yapıp ardından bölge ASKOM toplantılarını yapmak” dedi.

Toplantıda Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Harun Eyüpkoca tarafından acil sağlık hizmetleri ile ilgili sunumlar yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı sonunda söz almak isteyen katılımcıların da görüş ve önerileri alınıp, acil sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ele alınarak genel bir değerlendirme ile toplantı sona erdi.

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Cavit Türker, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yardımcısı Büşra Soğan Tapanda, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, kamu ve özel hastane yetkilileri katıldı.