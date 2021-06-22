Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun" dedi.
SAĞLIK 22.06.2021, 10:40 22.06.2021, 10:48
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