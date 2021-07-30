Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı kendisine yöneltilen "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna, "Durumu Kabine toplantısında ele alacağız" diyerek yanıt verdi.

SAĞLIK 30.07.2021, 16:27
Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Son zamanlarda çıkan yangınlara ilişkin açıklama yapan Erdoğan, vaka sayısı ve aşı olmayanlara yönelik sorulara ise "Kabine toplantısında değerlendireceğiz." dedi.

AŞI OLMAYANLARIN DURUMU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna şu ifadelerle cevap verdi; "Değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Fakat çok değişik sesler yine çıktı. Biz böyle hep adeta hapis hayatı mı yaşayacağız? Bu ne kadar böyle sürecek? Dünyanın değişik yerlerinde zaten bu hep böyle oldu. Şu anda biz de ilk Kabine toplantımızda bunları ele alacağız.

Yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken, Türkiye olarak biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız gerek Çin'den gerek BioNTech,  tüm bunlarla beraber en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz bunu devam ettiriyoruz.

"İLK KABİNE TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"
Solunum cihazlarını bile üreten bir ülke haline geldik. Hastane noktasında zaten sıkıntımız yok. Bu çalışmaları yaptırmak suretiyle inşallah yapacağımız ilk Kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız."

#recep tayyip erdoğan #cuma namazı
Yorumlar (5)
Çift maaş 1 gün önce
Dunya lideri kabine toplantısı da manavgat icin millete iban verecek kasa boş türk halkı fedakardır yardim severdir kasayı doldurun diyecek
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WTF 1 gün önce
Ben 3.doz aşımı da oldum,dışarıda kimse maske takmıyor ,iş yerlerinin içinde de takmıyor.Bu vurdumduymaz ve sorumsuz insanlar yüzünden çocuklara okula yine gidemeyecek .!
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Pınar s. 1 gün önce
Sadece aşı olanlara maske zorunluluğu kaldırılmalı ki aşı olmaya teşfik edilsin
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Alakoý 1 gün önce
Reis iban verecek temuz da şaha kalkacaktık cağ atladik
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altair 12 saat önce
ekonomi batmış esnaf batmış işsizlik almış başını gitmiş eğitim bitmiş tek derdimiz aşı olan olur olmayan olmaz zorla aşı dayatılmaz halkta olumsuz hava oluşturur toplumu ayrıştırır millet ne idüğü belirsiz aşı adayını kendine enjekte etmek zorunda değil hele de kağıt imzalatılıp sorumluluğu şahsa yıkarsan millet tırsar şüphelenir bırakin milletin yakasını artık biraz abartıyoruz gibime geliyor maskeyide boşuna takmayın işe yaramıyor millet sıcakta oksijensizlikten gidecek virusu engellemez mikroskopla görlen canlıya elek gibi maske ne kadar koruma sağlar Allah bilir
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