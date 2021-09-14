Aşı için randevu şart mı, randevusuz aşı olunur mu randevu almadan aşı olabilir miyim?

Türkiye genelinde devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde ve aile hekimliklerinde Covid-19 aşıları ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Buralarda yapılan aşılar için vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden veya Alo 182 üzerinden randevu alarak aşı olmaları gerekiyor; ancak birçok hastanede vatandaşlar randevu almadan aşı olmaya gidiyor.

Aşı olmak isteyenler imkan ve fırsatlar çok. Hatta öyle ki Sağlık Bakanlığı hastanelerde veya aile hekimliklerinde aşı olamayan vatandaşlar için "aşı noktaları" oluşturmuş durumda.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ücretsiz ve randevusuz aşı noktaları oluşturulmuş durumda.

Sağlık Bakanlığı, yerinde aşı uygulaması kapsamında, ülkenin birçok noktasına randevusuz aşı noktası kurdu.

Bu noktalarda aşı sırası gelen vatandaşlar randevu almadan tercih ettikleri Covid-19 aşısını yaptırabiliyor.

AŞI OLMAK ZORUNLU BİR DURUM MU ?

Türkiye veya dünyanın hiçbir ülkesinde aşı yaptırma zorunluluğu yoktur. Aşı yaptırmak bütün ülkelerde gönüllülük esasına dayanıyor. Ancak, Türkiye de dahil bazı ülkelerde aşı olmayanlara çeşitli kısıtlamalar getirilebilir. Örnek olarak, AVM'lere girişler, düğün, nikah gibi toplu etkinliklere katılımlarda aşı zorunluluğu getirilebilir.