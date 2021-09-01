Aşı Delta Varyantında Etkili Değil Mi?

Son günlerde yükselen ölümlerin nedeni delta varyantı mı? Aşı Delta varyantına karşı ne kadar etkili? Türkiye'deki ölümlerin nedeni delta varyantı mı?

Yeni tip olarak ortaya çıkan Kovid-19 salgınının ölümcül etkisi tüm dünyada devam ediyor.Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları 17-19 bin civarında seyrederken ölü sayılaro günlük 250'ye ulaştı. Tedirginlik yaratan bu artışı uzmanlar, Delta varyantının Vuhan'da ilk olarak tespit edilen türüne göre 2 kat daha ölümcül olduğunu ifade edilyorlar. Pandeminin şu ana kadar süregelen tablosuna bakıldığında geçtiğimiz mart ayında 20 bin vaka sayısı tespit edildiğinde, günlük vefat sayısı 80-90 aralığında seyretmişti. Vaka sayılarındaki artış ile birlikte yoğun bakımlar dolarken durum için alarma geçildiği belirtildi.

YAŞAMINI YİRİTENLER 'AŞI OLMAYANLAR'

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, ilk kez Hindistan’da görülen ve Türkiye’de de etkisini gösteren Delta varyantının, Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan türüne göre 2 kat daha ölümcül olduğunu ifade etti. Yaşamını yitirenlerin ise aşı olmayan ya da tek doz aşı olan vatanşların olduğunu belirten ve ''Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki ölüm oranlarını arttıran birincil neden aşısız veya eksik aşılılar ile 2 kat öldürücü sahip Delta varyantı'' söyleyen Prof. Dr. İsmail Balık, insanların bu tabloya bakıp bir an önce aşılarını yaptırmalarını tavsiyesinde bulundu. Prof. Balık, ayrıca aşı olup asemptomatik olarak hastalığı geçirenlerin virüs bulaştırma riski çok düşük olduğunu ifade etti.

YOĞUN BAKIM YATAKLARI ALARM VERİYOR

Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut ise ''Aslında şu an ortaya çıkan tablo 3-4 hafta önceki vaka sayılarının yansıması. Delta varyantının da diğer varyant türlerine göre 2 kat daha öldürücü olduğunu görüyoruz. Asıl tehlike yoğun bakım yataklarının alarm vermeye başlamış olması. Yatan hasta ne kadar artarsa ölüm oranı da o denli artış gösterir. Yoğun bakım üniteleri dolmaya başladı. Türkiye’de 56 bin yoğun bakım yatağı olduğu söyleniyor ancak 42 bin yatak var ve bu yatakların 28 bininde solunum ünitesi bulunuyor. Hasta sayınız 30 bin olduğunda, 2000 hastanız cihaza erişim sağlayamıyor. Yoğun bakımların tamamında Kovid-19 hastaları yatmıyor.'' şeklindeki ifadesiyle ölüm rakamlarındaki artışa dikkat çekti.

AŞILAR ÖLÜM RİSKİNİ ENGELLEMEK İÇİN TASARLANDI

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, yaptığı açıklamasında, ''Dünyada piyasada olan aşıların hiçbiri virüsü engellemeye yönelik dizayn edilmedi. Aşılar ölümü engellemeye, ağır enfeksiyonu önlemeye göre tasarlandı. Tam aşılarını yaptırmış olan kişilerde hastaneye gitme yüzde 93 azalıyor. Ölüm ise neredeyse yüzde 100 oranında önlenmiş oluyor.'' ifadelerine yer verdi.