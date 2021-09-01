Adı Bilinmeyen Öldürücü Yeni Bir Hastalık Ortaya Çıktı! Tüm Dünya'nın Gözü Bu Haberde
Hindistan'da adı bilinmeyen yeni bir hastalık ortaya çıktı. Henüz edilen bilgilere göre yaklaşık 40 can bu hastalıktan hayatını kaybetti. Hastalığın korona ile benzer semptomlara sahip olması ise dikkat çekici. İşte haberin detayları..
Adı bilinmeyen hastalık Hindistan'ın en kalabalık eyaletinde hızla yayılıyor. Yetişkinleri de etkileyen hastalık özellikle çocuklarda görülüyor. Hastalığın ilk belirtilerinin, yüksek ateş, eklem ağrıları, baş ağrıları ve mide bulantısı olmak üzere dang humması vakalarının birçok belirtisini taşıyor. En korkutucu olanı ise kanın pıhtılaşmasını sağlayarak trombositlerin azalmasını etkiliyor.
KORONA İLE BENZER SEMPTOMLARA SAHİP
Hindistan'ın kuzeyindeki 200 milyon nüfuslu Uttar Pradesh eyaletinde bir hafta içinde en az 40 çocuk ateşten öldü. Korona virüs ile benzer semptomlara sahip olan gizemli hastalığa yakalananlara yapılan korona virüs testleri negatif çıktı. Şu ana kadar bu iki hastalık arasında herhangi bir bağlantı bulunamadı. Hastalığı olan kişilerin ailelerine yardım sözü veren Uttar Pradesh başbakanı Yogi Adityanath, ‘Firozabad ilçe hastanesindeki özel COVID-19 koğuşu, bu ateşe yakalanan hastalar için ayrılmıştır" dedi.
Bugün Hindistan, COVID-19, özellikle de ülkeden kaynaklanan Delta varyantı sebebi ile çok zor durumda. Dang, bazı Asya ve Latin Amerika ülkelerinde yaygın olan sivrisinek kaynaklı bir hastalıktır.
Kaynak:timeturk
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