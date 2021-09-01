Açıklanan vaka sayıları gerçek mi? Türkiye'de son vaka sayıları

Günlük Vaka Sayısını Açıklayan Korona Virüs Tablosu Açıklandı Mı? Vakalarda Artış Mı var Azalma mı? Kaç kişi aşı oldu? Aşı vakaların düşmesinde etkili mi?

SAĞLIK 01.09.2021, 16:45 01.09.2021, 17:17
Açıklanan vaka sayıları gerçek mi? Türkiye'de son vaka sayıları

Aşılamada son durum, korona son durum Son dakika vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 31 Ağustos 2021 Salı korona tablosu... Türkiye'de son bir gün içinde yaşanan koronavirüs vakalarıyla ilgili beklenen veriler açıklandı. Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi. Bakanlık tarafından açıklanan 31 Ağustos 2021 Salı günkü koronavirüs tablosundaki son durum ile aşılama son durum haritası şöyle:

31 AĞUSTOS 2021 SALI KORONA TABLOSU
31 Ağustos 2021 Salı günkü koronavirüs tablosu açıklandı. İşte o veriler:

30 AĞUSTOS 2021 PAZARTEİS TABLOSU 
Pazartesi koronavirüs tablosu: 

#tablo #Korona
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21°
açık
Namaz Vakti 01 Eylül 2021
İmsak 03:47
Güneş 05:17
Öğle 12:15
İkindi 16:00
Akşam 19:03
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0