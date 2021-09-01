Açıklanan vaka sayıları gerçek mi? Türkiye'de son vaka sayıları

Aşılamada son durum, korona son durum Son dakika vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 31 Ağustos 2021 Salı korona tablosu... Türkiye'de son bir gün içinde yaşanan koronavirüs vakalarıyla ilgili beklenen veriler açıklandı. Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi. Bakanlık tarafından açıklanan 31 Ağustos 2021 Salı günkü koronavirüs tablosundaki son durum ile aşılama son durum haritası şöyle:

31 AĞUSTOS 2021 SALI KORONA TABLOSU

31 Ağustos 2021 Salı günkü koronavirüs tablosu açıklandı. İşte o veriler:

30 AĞUSTOS 2021 PAZARTEİS TABLOSU

Pazartesi koronavirüs tablosu: