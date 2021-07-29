29 Temmuz 2021 Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
UYGULANAN DOZ MİKTARI 71 MİLYONU AŞTI
Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 40 milyon 491 bin 931 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı 25 milyon 970 bin 268 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 71 milyon 96 bin 95.
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