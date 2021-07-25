25 Temmuz 2021 Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.
UYGULANAN DOZ MİKTARI 66 MİLYONU GEÇTİ
Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 482 bin 796 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 22 milyon 840 bin 591 oldu.
Toplam uygulanan doz miktarı ise 66 milyon 142 bin 804.
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