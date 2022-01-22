22 Ocak Kovid-19 tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca günlük koronavirüs verileri açıklandı.

Tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.