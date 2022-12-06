2023’te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Eleman temininde güçlük çekilen yer ve hizmet dallarında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı, 27 bin olarak açıklandı.
2023 yılında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlendi.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de de yayınlandı.
Söz konusu karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2023’te istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.
İstihdam edilecek personeller
AA’nın haberine göre; 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.
Bakan Koca'dan personel paylaşımı
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"23 BİN 585
Bu sayı, uzman hekim eksiği yerlere yakında atamayı düşündüğümüz sözleşmeli uzman hekim sayısıdır. Dün gece Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun.
27 BİN
Bu sayı, başta uzman hekim ve hekim eksiği olan yerlere yakında atamayı düşündüğümüz sözleşmeli personel sayısıdır. Dün gece Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun."
3 BİN 224
Bu sayı, pratisyen hekim eksiği yerlere yakında atamayı düşündüğümüz sözleşmeli hekim sayısıdır. Dün gece Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun.
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