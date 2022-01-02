2 Ocak 2022 Türkiye'de koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 33 BİN 520

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıkarken, 129 kişi ise hayatını kaybetti.

"60 YAŞ ÜSTÜ RİSK ALTINDA"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2’si vakaların %16,8’i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka."