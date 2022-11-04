14 yılda 52 kez ameliyat olan Beyzanur hayata sımsıkı tutunuyor

İpekyolu ilçesinde yaşayan Angişhan'ın henüz 2,5 yaşındayken solunum sıkıntısı yaşadığını fark eden ailesi, birçok kez Van'daki hastanelere götürdü.

Tedavi ve müdahalelere rağmen yaşadığı hastalığa teşhis konulamayan Angişhan, daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Hastanedeki kontrollerde Türkiye'de çok az kişide rastlanan "laringeal papillom" teşhisi konulan Angişhan'ın ilk ameliyatı da burada gerçekleştirildi. Aradan geçen sürede 52 kez ameliyat olan Angişhan'ın durumunun yapılan operasyonun iyiye gittiği doktorları tarafından kendisine iletildi.

Tedavisinin takibini Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdüren ve yaşadığı sıkıntılara rağmen hayata sımsıkı tutunan lise öğrencisi Angişhan, kaligrafi sanatıyla yakından ilgileniyor, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

"Kişisel kaligrafi sergisini açacak"

Baba Cafer Angişhan, AA muhabirine, şu ana kadar 52 kez Ankara'da ameliyat olan kızının yaşadığı sıkıntılara rağmen yaşam azminden bir şey kaybetmediğini söyledi.

Kızının rahatsızlığını 2,5 yaşındayken fark ettiklerini anlatan Angişhan, "Van ve çevre illerde kimse müdahale edemediği için kızım sürekli Ankara'da ameliyat oluyor. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünde de hocamız takibiyle ilgileniyor. Ameliyat önceki dönemlerde 20 günde bir oluyordu. Şu an yılda 3-4 defaya düştü. Tedavisi devam ediyor. Hastalığı bilen doktor sayısı çok az. Nadir bir hastalık. Şu an durumu iyi, inşallah daha iyi olacak." diye konuştu.

Kızının okulda da çok başarılı olduğunu ve fen lisesini kazandığını belirten Angişhan, "Beyzanur, 5-6 yıldır hat sanatı ve filografi ile ilgileniyor. Kaligrafi sanatıyla çok güzel eserler yapıyor. Nasip olursa bir ay içinde kişisel sergisini de açacak. Kendini çok iyi geliştirdi. Beyza kızımız başarılı ve azimli bir öğrenci. Geçirdiği hastalıklara rağmen hiçbir zaman pes etmedi." dedi.

"Ameliyatlar lazerle yapılıyor"

Angişhan'ın tedavi sürecini takip eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Mehmet Hafit Gür ise "Beyzanur kızımız 'laringeal papillom' hastası olarak bize kontrollere geliyor. Solunum yollarını tutan bir hastalık. Sıklıkla ses tellerini tutar. Hastada nefes darlığı ve ses kısıklığı olur. Hastamız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde şu ana kadar 52 kez ameliyat oldu. Bu ameliyatlar lazerle yapılıyor. Şu anki sonuçları çok iyi. İnşallah ses terapisi ile ses tonu çok daha iyi olacak." ifadelerini kulandı.AA