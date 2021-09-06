12 yaş ve üzeri kişilere koronavirüs aşı randevuları tanımlandı
Aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 12 yaş ve üzeri çocuklarda veli onayı ile Kovid-19 aşısı yapılmasına onay verilmişti. Bugün itibariyle 12 yaş ve üzeri için aşı randevuları sisteme tanımlandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Bilim kurulu tarafından yapılan son açıklamada, 12 yaş ve üzeri çocuklarda veli onayı ile Kovid-19 aşısı yapılmasına onay verildiği duyurulmuştu.
AŞI RANDEVULARI SİSTEME TANIMLANDI
BAKAN KOCA: TERCİHE BIRAKTIK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz" açıklamasında bulunmuştu.
kaynak:sondakika
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