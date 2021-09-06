12 yaş ve üzeri kişilere koronavirüs aşı randevuları tanımlandı

Aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 12 yaş ve üzeri çocuklarda veli onayı ile Kovid-19 aşısı yapılmasına onay verilmişti. Bugün itibariyle 12 yaş ve üzeri için aşı randevuları sisteme tanımlandı.

SAĞLIK 06.09.2021, 10:00
12 yaş ve üzeri kişilere koronavirüs aşı randevuları tanımlandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Bilim kurulu tarafından yapılan son açıklamada, 12 yaş ve üzeri çocuklarda veli onayı ile Kovid-19 aşısı yapılmasına onay verildiği duyurulmuştu.

AŞI RANDEVULARI SİSTEME TANIMLANDI

12 yaş ve üzeri Kovid-19 aşı randevuları sisteme tanımlandı. Aşı randevuları e-nabız üzerinden alınabilecek.

BAKAN KOCA: TERCİHE BIRAKTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

kaynak:sondakika

#aşı yaşı kaç #aşı
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 06 Eylül 2021
İmsak 04:09
Güneş 05:34
Öğle 12:10
İkindi 15:45
Akşam 18:35
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0