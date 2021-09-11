12 yaş altı için aşı mı geliyor? 12 yaş altı ne zaman aşı olacak?
Korona virüs her ne kadar yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar için de risk taşıyor. Özlem Türeci'den koronavirüs ve çocuklar için önemli açıklamalar.
Korona virüs her ne kadar yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar için de risk taşıyor. Özlem Türeci'den koronavirüs ve çocuklar için önemli açıklamalar.
Alman ''Der Spiegel'' dergisinin haberine göre BioNTech koronavirüs aşısı 5-11 yaş için yetkili makamlarda başvuru onlaylandıktan sonra geleceek
BioNTech kurucuları Prof. Dr Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci dergiye özel açıklamalarda bulundu. 12 yaş altı çocuklara kovid-19 aşı yapılması ile ilgili bilgi verdi.
BioNTech Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci gelecek haftalarda 5-11 yaş arası çocuklar üzerinde yaptıkları bilimsel çalışmanın sonuçlarını yetkili makamlara sunacaklarını ifade etti.
Aşı aynı fakat dozu daha az olacak
Türeci açıklama yaptı''Biz zaten üretimi hazırlıyoruz. Aşı aynı, ancak daha az dozda olacak''
Her şey plana göre ilerliyor
Uğur Şahin çalışmaların iyi gittiğini belirterek ''Durum iyi gözüküyor. Her şey plana göre ilerliyor' ifadelerini kullandı.
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'de iyi haber
BioNTech kurucuları Şahin de özlem Türeci aşı olma konusunda kararsız olan insanları gelecek haftalarda aşı olmaya ikna etmek için toplumu elinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı.
Şahin,''Toplum olarak sert bir kış geçirmemek için halla 60 günümüz var. By iki ay içinde olduğunca çok insanı harekete geçirmek için elimizde geleniyapmallıyız'' çağrısında bulundu.
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