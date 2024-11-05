SP Van İl Başkanı İlhan, “Bugünkü gündemimiz 3.Geleneksel Kayyım uygulamaları! 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da OHAL döneminde 674 sayılı KHK ile başlayan ve Eylül ayından itibaren 96 belediyeye kayyum atanmasıyla devam eden 1. kayyum uygulaması başladı.” diye konuştu.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, “Ağustos 2019'da başlayan ve 59 Belediyeye kayyum atanmasıyla 2. kayyum uygulamaları devam etti. Haziran 2024'te kayyum uygulaması geleneksel bir hal alarak 3. geleneksel kayyum uygulamaları başladı ve dün itibariyle 3 belediyeye daha kayyum atanarak bugüne kadar 160 belediyeye kayyum atanmış oldu. Kayyum ataması yapılan tüm belediyelerde meclisler feshedilerek sadece kazanan belediye başkanları değil, meclis üyeleri de görevden alınmakta ve böylelikle tüm seçmenlerin iradesi yok sayılmaktadır” dedi.

SP Van İl Başkanı Özay İlhan, açıklamasının devamında; “Eğer ki Belediye Başkanları suç işlerse ve yargı kararı olursa elbette görevden alınabilir, bunun yerine de meclisten bir üye başkan olarak seçilir, hali hazırda halkın iradesi de devam etmiş olur. Belediye Başkanlarının yerine Valiler ve Kaymakamların atanmasıyla birlikte ne valilik ne kaymakamlık ne de belediye başkanlığı makamları olması gerektiği gibi yönetilmemiş, vatandaşlarımız da şehirlerimiz de mağdur olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Kayyum uygulamalarının çeşitli toplumsal sorunlara neden olduğunu aktaran Özay İlhan, “Kayyum uygulamaları toplumda siyasi kutuplaşmayı derinleştirmekte, sosyal huzursuzluğa neden olmaktadır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak her türlü haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin ve zulmün karşısında olduğumuzu belirtiyor ve iktidarı kayyum uygulamalarını son vermeye davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.