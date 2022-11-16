Van’da ‘yürüme robotu’ hastaların umudu oldu

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastalara modern tıbbi cihazlarla tedavi imkanı sunuyor. Hastanenin Fizik Tedavi Ünitesinde faaliyete alınan ‘robotik yürüme cihazı’ başta felç olmak üzere, birçok hastalık nedeniyle yürüme güçlüğü çekenler için umut olmaya başladı. Yürüme fonksiyonunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalara yeniden yürüme kabiliyeti kazandırmayı sağlayan son teknoloji ürünü olan robotik yürüme cihazı, il dışı sevklerin de önüne geçti.

“Robotik cihaz tedavisi için il dışına gitmelerine gerek yok”

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, ünitede 15 fizik tedavi uzmanı, fizyoterapistler ve teknisyenlerle hizmet verildiğini belirtti. Hizmetler arasında robotik yürüme cihazının da olduğunu anımsatan Başhekim Sarıkaya, “Robotik yürüme cihazımız Türkiye’de birçok merkezde olmayan özellikli bir cihazdır.

Hem çocuk hem de yetişkin hastalarda bu hizmet verilmektedir. Randevuda hiçbir sıkıntımız yok. Uzmanlar gerek gördüğünde seanslara başlıyoruz. Hastanemizde tüm fizik tedavi imkanlarımız mevcuttur. Son dönemde akşam seanslarını da açarak randevu sürelerini kısaltmaya yönelik çalışmalarımız da oldu. Burada olumlu sonuçlar da aldık. Hastalarımızın robotik cihaz tedavisi için il dışına gitmelerine gerek yok” dedi.

“Bölgemiz açısından güzel bir imkan”

Özellikle beyin ya da omurilik felcinden dolayı yürüme kabiliyetini kaybetmiş hastalara bir robotik cihaz yardımıyla yürüme yeteneğini yeniden kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Toprak ise “Bu cihaz birçok hastanede yok. Bölgemiz açısından güzel bir imkandır. Çocuklarda ‘serebral palsi’ hastalar, yetişkinlerde tek taraflı ya da sağ ve sol tarafı felçli olan hastalardan çok fayda görüyoruz” diye konuştu.

Geçirdiği korona virüs hastalığı sonrası vücudunun sol tarafının felç kaldığını ifade eden Orhan Korkmaz isimli hasta da, robotik yürüme cihazının Van’daki varlığından habersiz olduğunu ve bunun için ilk etapta İstanbul’da tedavi gördüğünü söyledi. Daha sonra cihazın Van’da da olduğunu öğrendiğini ve burada tedavi olduğunu dile getiren Korkmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.İHA