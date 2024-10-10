Kayıp Öğrencinin Eşarbı Van Gölü Kıyısında Bulundu!

Rojin, 27 Eylül'de sahile çakıl toplamaya gittiğini belirtip yurttan ayrılmıştı ve o günden beri kendisinden haber alınamıyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan araştırmalar sonucunda Rojin'e ait olduğu değerlendirilen bir başörtüsünün Van Gölü kıyısına vurduğunu açıkladı, bu durum aile ve kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı.

Eşarp Bulundu, Peki Rojin Nerede?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencisi olan Rojin, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra 25 Eylül'de Van'a gelmişti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 27 Eylül'de yemeğini yedikten sonra sahile inmek üzere ayrıldığı anlaşılıyor. Rojin’in kaybolduğu günden beri süren arama çalışmalarında, İçişleri Bakanlığı tarafından Rojin'e ait olduğu tespit edilen başörtüsünün bulunması, durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bu eşarbın bulunması, kaybolmuş birinin izinin peşinde koşan herkes için umut verici bir gelişme.

Arama Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, başörtüsünün bulunmasının ardından arama çalışmalarının 24 saat esasına dayalı olarak sürdüğünü bildirdi. Çanakkale'den getirilen sonar cihazları ile Van Gölü’nün derinlikleri taranırken, birçok ekip ve personel, dalgıçlar, arama köpekleri, dronlar, botlar ve helikopterlerle seferber oldu. Müştemilat ve metruk alanların yanı sıra sazlık ve logar bölgeleri de titizlikle inceleniyor. Rojin’in ailesi ve yakınları, Rojin’e ulaşmak için umutla bekliyor.