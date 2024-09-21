Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sosyoloji Bölümü tarafından Van’a davet edilen Prof. Dr. Tekeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerel Kalkınma Hamlesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) gibi kurumların katkılarıyla ‘Türkiye’de Şehirleşme Tarihi’ konulu konferansta konuşacak.

Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin; şehir ve bölge planlamacılığı, planlama teorisi, makro coğrafya, göç coğrafyası ve politik davranış, Türkiye’deki yerel yönetimlerin teorisi ve tarihi, kentleşme ve kentsel politika, ekonomi politikası, Türkiye’nin ekonomi tarihi, kent ve toplum tarihi gibi alanlarda çok sayıda araştırma eseri yayımlandı.

İki gün boyunca Van’da bulunacak olan Prof. Dr. Tekeli, ziyaretinin ilk günü olan 24 Eylül tarihinde Van YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonunda ‘Türkiye’de Şehirleşme Tarihi’ adlı konferansı gerçekleştirecek.