banner56

Zahir Kandaşoğlu: Biz bu seçimi kabul etmiyoruz!

Zahir Kandaşoğlu, VAN TSO hizmet binası önünde sert bir basın açıklaması yaptı. Kandaşoğlu ve beraberindeki heyet YSK'nın kararına tepki gösterek, yönetim kurulu seçimi, genel kurul delege seçimi ve disiplin kurulu seçimine katılmadı.

POLİTİKA 31.12.2022, 12:47 31.12.2022, 14:06

Van TSO seçimlerini mavi liste adayı Necdet Takva'nın kazanmasının ardından beyaz liste başkan adayı Zahir Kandaşoğlu sabah saatlerinde VAN TSO binası önünde seçimin iptali hakkında açıklamada bulundu.

"TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ BİR BELİRSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Zahir Kandaşoğlu TSO seçimlerinin şaibeli olduğunu iddia ederek, "Üzülerek belirtmek isterim ki, 1962 yılında kurulan odamız VAN TSO bu seçimde, tarihte görülmemiş bir belirsizlikle ile karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan süreçte ahlaki değerlerden yoksun, ilimizin gelenekleri ile bağdaşmayan, kadim kültürümüze yakışmayan, seçim ahlakı ile örtüşmeyen, koltukta kalma adına envai çeşit hile, hurda ve entrikalarla dolu seçim sürecine tüm halkımız nezdinde şahitlik ettik." Dedi.

"NACE KODLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR"

Kandaşoğlu, mevcut yönetimin seçimi kazanmak için NACE kodlarını değiştirdiğini iddia ederek, "Bu süreçte başta odada kayıtlı bulunan tüccar ve esnaflarımızın NACE kodlarının usulüne aykırı olarak değiştirilmesi ile başladı. Mevcut yönetim seçimi kazanabilmek için NACE kodlarının büyük bir kısmını değiştirdi. Bu sebeple 19 grubu alacaklarını ifade ettiler. Ancak oyunları tutmadı.” Dedi.

"MOBİL ARAÇLARIN İÇİNE YETKİ BELGESİ MATBAASI KURDULAR"

Seçimin yapıldığı okulda bulunan mobil araçlar içerisine yetki belgesi matbaası kurulduğunu söyleyen Kandaşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti; "Seçimin yapıldığı okulda araçlar içerisinde yetki belgesi matbaası kurdular. Bu planları da tutmadı."

"SEÇİM TEKRAR YAPILMALI"

"Adil olmayan ve mevcut yönetimin tarihe kara bir leke olarak bıraktığı bu sürecin bir paydaşı olamayacağını belirterek seçimin tekrar yapılmasını talep ediyoruz." 

Zahir Kandaşoğlu basın açıklamasının ardından beraberindeki heyetle VAN TSO önünden ayrıldı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 31 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. M.City 15 35
3. Newcastle 16 33
4. Tottenham 16 30
5. M. United 16 30
6. Liverpool 16 28
7. Brighton 15 24
8. Chelsea 15 24
9. Brentford 17 23
10. Fulham 16 22
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 17 17
14. Bournemouth 16 16
15. Leeds United 15 15
16. Everton 16 14
17. West Ham United 17 14
18. Wolves 17 14
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 16 12