Zahir Kandaşoğlu: Biz bu seçimi kabul etmiyoruz!

Van TSO seçimlerini mavi liste adayı Necdet Takva'nın kazanmasının ardından beyaz liste başkan adayı Zahir Kandaşoğlu sabah saatlerinde VAN TSO binası önünde seçimin iptali hakkında açıklamada bulundu.

"TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ BİR BELİRSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Zahir Kandaşoğlu TSO seçimlerinin şaibeli olduğunu iddia ederek, "Üzülerek belirtmek isterim ki, 1962 yılında kurulan odamız VAN TSO bu seçimde, tarihte görülmemiş bir belirsizlikle ile karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan süreçte ahlaki değerlerden yoksun, ilimizin gelenekleri ile bağdaşmayan, kadim kültürümüze yakışmayan, seçim ahlakı ile örtüşmeyen, koltukta kalma adına envai çeşit hile, hurda ve entrikalarla dolu seçim sürecine tüm halkımız nezdinde şahitlik ettik." Dedi.

"NACE KODLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR"

Kandaşoğlu, mevcut yönetimin seçimi kazanmak için NACE kodlarını değiştirdiğini iddia ederek, "Bu süreçte başta odada kayıtlı bulunan tüccar ve esnaflarımızın NACE kodlarının usulüne aykırı olarak değiştirilmesi ile başladı. Mevcut yönetim seçimi kazanabilmek için NACE kodlarının büyük bir kısmını değiştirdi. Bu sebeple 19 grubu alacaklarını ifade ettiler. Ancak oyunları tutmadı.” Dedi.

"MOBİL ARAÇLARIN İÇİNE YETKİ BELGESİ MATBAASI KURDULAR"

Seçimin yapıldığı okulda bulunan mobil araçlar içerisine yetki belgesi matbaası kurulduğunu söyleyen Kandaşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti; "Seçimin yapıldığı okulda araçlar içerisinde yetki belgesi matbaası kurdular. Bu planları da tutmadı."

"SEÇİM TEKRAR YAPILMALI"

"Adil olmayan ve mevcut yönetimin tarihe kara bir leke olarak bıraktığı bu sürecin bir paydaşı olamayacağını belirterek seçimin tekrar yapılmasını talep ediyoruz."

Zahir Kandaşoğlu basın açıklamasının ardından beraberindeki heyetle VAN TSO önünden ayrıldı.