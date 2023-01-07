Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Erbakan tartışmalara noktayı koydu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partisinin 3 günlük Kızılcahamam İktidara Hazırlık Kampı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"6'LI MASANIN ADAYI KİM OLURSA SORUNLARA ÇÖZÜM BULAMAZLAR"

Altılı masanın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuşan Erbakan, "İçeriden dışarıdan, nereden cumhurbaşkanı getirirlerse getirsinler asıl mesele zihniyet meselesidir. Ortaya koydukları söylemler, hedefler ve bundan önce iş başına geldiklerinde yaptıkları, şu anda masa ittifakının özellikle CHP'li belediyelerin uygulamalarına baktığınızda kimi cumhurbaşkanı olarak getirirlerse getirsinler bu istikamette ve zihniyette, Milli Görüş ruhu olmadan Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulabilmeleri mümkün değildir" dedi.

"SEÇİME TEK BAŞIMIZA GİRECEĞİZ"

Yaklaşan seçimlerde partisinin Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Erbakan, "Yeni sistem ittifakları gündeme getiriyor. Bu nedenle de pek çok parti bu ittifakların içinde yer almak ve kendi ittifaklarını genişletmek için birtakım diğer partilere teklifte bulunuyorlar ancak bir her zaman en başından beri söyledik; bizim derdimiz Milli Görüş zihniyetinin Türkiye'de iktidara gelmesi.

Bu olmadıktan sonra yani Milli Görüş prensiplerine uygun hareket iktidar olunduğunda yapılmayacaksa, Milli Görüş'ün kırmızı çizgilerine riayet edilmeyecekse bizim herhangi bir ittifakın içerisinde yer almamızın hiçbir anlamı yok. 'Böyle bir ittifakın içerisinde de yer almayız' dedik. Biz bütün siyasi partilere de davet yapıyoruz.

Diyoruz ki "gelin, kurtuluş Milli Görüş'tedir. Milli Görüş'ün ekonomide, sosyal ve dış politikalardaki temel esaslarına uygun bir deklarasyon, bir beyanname ortaya koyalım. İktidar olduğumuzda bu yoldan yürüyecek, bunları uygulayacağız. Milli Görüş'ün bu temel prensipleri, kurtuluş reçeteleri etrafında birleşelim" diye her fırsatta ifade ediyoruz. Ancak görünen o ki bu şartlarda bu temel prensiplere sahip olan tek parti olarak, Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere tek başımıza gireceğimiz" ifadelerini kullandı.

"ASIL BÜYÜK SÜRPRİZİ SEÇİMLERDE YAPACAĞIZ"

4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi'nin koşar adım hedefe doğru gittiğini çok daha önce kurulmuş partilerin önünde olduklarını ifade eden Erbakan, bunu Yargıtay'ın açıkladığı partilerinin üye sayısındaki artıştan da görülebileceğini söyledi. Erbakan, "Yargıtay 7 ay sonra nihayet ısrarlı çağrılarımıza kulak vermiş olacak ki partilerin üye sayılarını açıkladı ve Yeniden Refah Partimiz bu 7 aylık dönemde oransal olarak en fazla üye kaydeden parti olarak 54 bin 309 yeni üye ile toplam 269 bin 391 üyeye ulaştı. Paralı ve havalı pek çok partiyi geride bıraktık. Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olmuştur. Asıl büyük sürprizi seçimlerde yapacağız inşallah" diye konuştu.

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