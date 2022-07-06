Yeneroğlu, Van'da öldürülen göçmenleri sordu

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, göçmenleri taşıyan minibüse ateş açılması sonucu 2 kişinin öldürüldüğü, 17 kişinin de yaralandığı olayı TBMM gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

POLİTİKA 06.07.2022, 13:43
Yeneroğlu, Van'da öldürülen göçmenleri sordu

DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker, Hukuk ve Adalet Politikaları başkanı M. Veli Oktay’ın yaşanan olaya ilişkin Genel Merkez nezdinde yaptıkları bilgilendirme neticesinde DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu konuyu TBMM gündemine taşıdı.

‘Kaçma imkânları kalmamasına rağmen yaylım ateşi devam etti mi?’

Yeneroğlu, fotoğraflara ve tanık ifadelerine aracın çıkmaz sokağa girdiğini, minibüs şoförü ile göçmen kaçakçılığı organizatörünün olay yerinden kaçtığını, araçta kalan düzensiz göçmenlere ise korucu ve jandarma tarafından 40-50 el ateş edildiğini söyledi.

2 ölü, 17 yaralı olmasına rağmen Valilik neden 1 ölü, 12 yaralı dedi?

Yeneroğlu, TBMM’ye verdiği soru önergesiyle Soylu’ya şunları sordu:  

“Bir kadın ve beş yaşlarındaki bir kız çocuğunun öldürüldüğü ve on yedi göçmenin yaralandığının olaya ilişkin fotoğraflar ile belli olmasına rağmen ilgili valilikçe yapılan açıklamada neden yalnızca bir ölü ve on iki yaralıdan söz edilmiştir?”

‘Yaklaşık 40-50 el ateş edildi mi?’
“Kaçarken çıkmaz sokağa giren minibüsün şoförünün kaçmış olmasına ve göçmenlerin kaçma imkânı kalmamasına rağmen iki korucu ve bir uzman çavuş yaylım ateşinde bulunmaya devam etmiş midir? Yaklaşık 40-50 el ateş edilmiş midir?”

‘Uzman çavuş ve korucular hakkında soruşturma açıldı mı?’
“Silah kullanma yetkisinin sınırlarını aşarak, gerekmediği hâlde ateş açan ve bir kadın ile bir çocuğu öldüren iki korucu ve bir uzman çavuş hakkında idari soruşturma açılmış mıdır?” 

Van’ın Saray ilçesine bağlı Karahisar Köyü’nde 3 Temmuz 2022 tarihinde jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtığı öne sürülen minibüse ateş açılması sonucu biri 5 yaşında çocuk olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

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