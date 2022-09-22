Yarız: 18. Madde Van için yüz karası

Van'da bir lokantada düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Göksel Yarız, aylık olarak 30 bin yeni üye kaydı gerçekleştirdiklerini belirterek, bunun sonuçlarını 2023 seçimlerinde göreceklerini ifade etti. 2023'te yapılacak olan seçimlere ilk kez girmenin heyecanı içerisinde olduklarını belirten Başkan Yarız, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını vurguladı.

"HER GÜN ZAM VE YOLSUZLUKLARIN YAPILDIĞI BİR DÖNEM YAŞIYORUZ"

13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Genel Başkanları Dr. Fatih Erbakan'ın katılımıyla 1. olağan kongrelerini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Yarız, "Kongreden sonra il yönetimimiz ve ilçe başkanlarımızla sizlerle bir arada olduğumuz için mutluyuz. Malum önümüzde Türkiye gündemini meşgul edecek bir genel seçim çalışması var.

Bizler Yeniden Refah Partisi olarak ilk defa bir seçime gireceğimiz için genç ve heyecanlı bir partiyiz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olma onurunu yaşıyoruz. 300 bine yakın Yargıtay kayıtlı ve elimizde ıslak imzalı 500 bin üzerinde üyemiz var. Aylık olarak 30 bin yeni üye kaydı gerçekleştiriyoruz. Halkımız çözümün yeniden refahta, milli görüşte olduğunu kabul etmiş ve benimsemiştir. Bunun en net sonucunu 2023 seçimlerinde göreceğiz. Malum iktidar artık sonun geldiğini anlamış ve tüm sıkıntılara göz yummuş kulak tıkamıştır.

Türkiye tarihinde hiç kimseye nasip olmamış yetkilerle ülkeyi yönetemeyen yorgun iktidarın gidişi milli görüş ile gerçekleşecektir. Türkiye gündeminden çok Van gündemini değerlendirmek isteriz. Çünkü Türkiye gündemine neresinden bakarsanız bakın elinizde kaldığını göreceksiniz. Her gün zam ve yolsuzlukların yapıldığı bir dönem yaşıyoruz. Bunun en son örneğini KPSS sınavında gördük" dedi.

"18. MADDE VAN İÇİN TAMAMEN HAYAL KIRIKLIĞIDIR"

Van'ın daha iyi noktalara gelmesi için herkesin kararlı ve istikrarlı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Yarız, "Bakın Türkiye'nin hiç bir ilinde örneği olmayan 18. madde Van'da belirli bir kesime rant sağlamak için en katı şekilde uygulanıyor. Bunda en çok zararı da Vanlı kardeşlerimiz görüyor. 18. Madde Van'a uygulanmış bir yüz karasıdır. 18. Madde Ahmet amcanın yıllardır çalışıp aldığı 500 metre kare arsasının elinden zorla alınmasıdır. 18. Madde Van için tamamen hayal kırıklığıdır.

Buradan ilgili bakana ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Lütfen bu yanlıştan dönün ve Vanlı kardeşlerimizi mağdur etmeyin. 18. Maddenin yanı sıra Van Edremit ilçesinde birçok mahallede su sorunu yaşanıyor. Defalarca Edremit Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne, Edremit Kaymakamlığı'na ve Van Valiliğe gidilmesine rağmen bu sokaklarımıza su verilmiyor.

İcralara gelince insanları mağdur eden VASKİ neden çalışmıyor? VASKİ'nin sadece görevi ortak banka hesabı açıp, vatandaşları icra yoluyla mağdur etmek midir? VASKİ üzerinden bazı çarpıcı vahim iddialar var? Yandaş 10 avukata verilen yetkilerle su borcu olan vatandaşları icra yöntemiyle korkutup, belirledikleri ortak hesaba para yatırmaları istenmektedir. Bu konu ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Van Valisine soruyorum; Bu iddialar doğru mu? Bu şekilde bir banka hesabı var mıdır? Neden 10 tane yandaş avukata görev verildi? Neden Van Barosu'ndan kura ile avukat seçilmedi? İdarecilere sesleniyorum; hesap günü gelir hesap veremezsiniz" diye konuştu.

"SUSUZ EV, KÖTÜ KOKU SAÇAN HİÇBİR YAPI KALMAYACAK"

Arıtma tesisi ve gölden çıkan kötü kokuya da değinen Başkan Yarız, "Ayrıca Van'da yapılan ve Van Gölü'nü kirlenmekten kurtaracağı söylenen arıtma tesisi bölgede yaşayan vatandaşlarımızın temiz hava solumasına engel oluşturmuştur. Bölgede yaşayan vatandaşlar yazın nasıl gelip gittiğini anlamadılar. Gelen kötü kokulardan kaynaklı yaz boyunca kapı pencerelerini kapalı tuttular. Yeniden Refah belediyelerinde susuz ev, kötü koku saçan hiçbir yapı kalmayacak.

Buradan sizler aracılığıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne de teşekkür etmek istiyorum. Mohsen Namjoo adlı şahsın konseri için tahsis edilen yerin iptali kararı yerinde ve doğru bir karardır. Hükümete, mecliste grubu olan tüm siyasi partililere sesleniyorum; meclisin açıldığı ilk gün SMA hastası yavrularımızın tedavi masrafları SGK kapsamına alınması için çalışma başlatılmasına, cinsiyet değiştirmenin SGK kapsamından çıkarılmasına, aile yapısını bozan LGBT derneklerinin kapatılmasına, yönelik derhal bir çalışma ile yasalaştırılması gerekmektedir.

Ayrıca artan maliyetlerden kaynaklı mıdır bilmem ama buradan ev ve işyeri kiracısı olan mülk sahiplerine sesleniyorum; Vanlıların deyimiyle kendinizi Allah'tan etmeyin, kira artışınızı minimum seviyede tutun, bugün yarın yüz yüze bakacaksınız, bu dünyanın birde hesap günü olacak, kiracıların çocuklarının 3 kuruşuna göz dikmeyin. Buradan tüm halkımıza açık çağrımızdır. Birinci kırk yılda yapılanlar ikinci kırk yılda yapacaklarımızın teminatıdır. Gün Yeniden Refah günüdür. Gün yeniden Milli Görüş günüdür" ifadelerini kullandı. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Yarız, bin 330 üyelerinin bulunduğunu, hedeflerinin yılsonuna kadar 10 bin üyeye ulaşmak olduğunu söyledi.

"MİLLİ GÖRÜŞ BAYRAĞI'NI VAN'IMIZA DİKMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Yeniden Refah Partisi İl Sorumlusu ve MKYK Üyesi Harun Pala ise, "Biz Van'a geldiğimizde ne yapacağımız bilmiyorduk ama neler yapmayacağımızı çok iyi biliyoruz. 13 ilçemizi, beldelerimizi, mahallelerimizi sıkılmadık el bırakmadan gezeceğiz. Milli Görüş Bayrağı'nı Van'ımıza dikmek için elimizden geleni yapacağız. Türkiye genelinde Milli Görüşçü olaraktan %15 bir tabanımız var. Muhterem liderimiz Dr. Fatih Erbakan, bu milli görüşçüleri bir çatının altında toparladı. Gerçekten çok heyecanlıyız. Böyle güzel insanlarla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Basınla buluşma toplantısına İl Başkanı Göksel Yarız, Yeniden Refah Partisi İl Sorumlusu ve MKYK Üyesi Harun Pala, Yeniden Refah Partisi Van İl Yönetim Kurulu Üyeleri Resul Baran Çelik, Reşat Yıldız, Ekrem Erginoğuz, Mustafa Babacanoğlu, İzzet Başkurt, Özcan Yusufoğlu, Abdulkadir Oğur, Mekin Parsak, Furkan Uğur, Mithat Tan, Nevzat Ataş, Rıdvan Katar, Ağa Beyazağaç, Faruk Uğur, Husrev İlmen, Talat Işık, Necdet Bayazıt, Abdulhakim Bayram, Ahmet Öztürk, Emin Dağlar, Harun Anar, Ahmet Hüsrev Türkoğlu, Recep Durmaz, Faruk İrtak, İpekyolu İlçe Başkanı Murat Ergin, Edremit İlçe Başkanı Mehmet Şahin, Bahçesaray İlçe Başkanı Aydın Çiçek, Çaldıran İlçe Başkanı Vahdettin Demir, Gevaş İlçe Başkanı Onur Sezer, Gençlik kolları Başkanı Ali Emre Çalımlı ve partililer katıldı. Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları önümüzdeki hafta, 3 gün boyunca Van'da kampa girecek.

Van Bölge Gazetesi