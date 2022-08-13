Yapıcıoğlu: Van'da işsizlik büyük sorun

Kentteki temaslarını sürdüren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Metin Kaya, Genel İdare Kurulu Üyesi Mahmut İrtem, Bölge Koordinatörü Ferhat Aköz ve Van İl Başkanı Rasim Saygın ile birlikte, basın mensuplarıyla bir gerçekleşen toplantıda konuşan Yapıcıoğlu, daha fazla hizmeti hak eden Doğu'nun incisi Van'ın sorunlar yumağı haline geldiğini belirterek, ülke genelinde mevcut olan sorunların Van'da daha fazla hissedildiğini vurguladı.

"VAN'DAKİ ÖNEMLİ SORUNLARIN BAŞINDA İŞSİZLİK GELİYOR"

Van'da çeşitli temaslarda bulunduklarını söyleyen Yapıcıoğlu, "Şehir merkezinde gerekli teşkilatlarımızla, gerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bazı kırsal mahallelerimizi ziyaret ettik. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Daha fazla hizmeti hak eden Doğu'nun incisi Van şehrimiz, maalesef sorunlar yumağı haline gelmiş. Memleketin her tarafından sorunlar var ama memleketin genelinde mevcut olan sorunların da önemli bir kısmı, burada daha fazla, daha şiddetli bir şekilde hissediliyor. Van'da bu sorunların başında da işsizlik geliyor.

Temaslarımızda özellikle gençlerimizden bu yakınmayı çok duyduk. Hatta bazı köylerimiz, köylerdeki hane sayısı kadar dışarıya insan gönderdiklerini, neredeyse köy nüfusu kadar dışarı insanların olduğunu söylediler. Özellikle gençlerinin işsizlikten dolayı dışarıya gitmek zorunda kaldığını söylediler. Bunların içerisinde iş bulamayanlar da var.

Bu yıl, memleketin bazı bölgelerine yeterince yağış düşmedi. Bazı yerlerde ise ortalığı sel götürdü. Bazı bölgelerde çiftçiler iyi verim elde etti ve rekoltelerde bir artış oldu. Van köylüsüyle yaptığımız görüşmelerde, Van'da rekoltenin çok düşük olduğu, hatta bazı tarlaların biçilmediğini, biçilen tarlaların ise, biçerdöver parasını kurtardığını bizlere ifade ettiler. Çiftçi zor durumda, bu nedenle belki yeterince iş olmadığı için kendi gençlerini dışarıya göndermek zorunda kalıyorlar. Hayvancılık yapanlar da yüksek yem fiyatlarından şikâyetçi" dedi.

"VAN SINIR İLİ OLMA AVANTAJINI KULLANAMIYOR"

Kapıköy Sınır Kapısı'nın 24 saat esaslı çalışması yönünde ciddi bir talebin olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Van esnafının bu talebini ilgililere duyurmuş olalım. Esnafın durumu çok iyi değil. Vatandaşın alım gücünün düştüğü herkesin malumudur. Ama sınır ili olan Van'ın, bu sınır ili olma avantajlarını yeterince kullanamıyor.

Çünkü pandemide en uzun süre kapalı kalan, en geç açılan ve halen de 24 saat esasına göre açık olmayan bir kapıdan bahsediyoruz. Bunun için eğer İran tarafından kaynaklanıyorsa bile, yetkililerin mutlaka bu konuyu görüşmesi, bazı girişimlerde bulunması ve o kapının sürekli işler halde olması Van'ı, Van esnafını rahatlatacaktır. Vanlı hemşehrilerimiz bu konuda bazı girişimlerin yapılmasını bekliyor. Bizde bunların takipçisi olacağız. Bir serbest ticaret bölgesi keza Van'a çok ciddi bir katkı sunacaktır.

Vatandaşların yine şikâyetçi olduğu bir diğer konu ise, Van'a yapılan uçak seferleridir. Bu sadece Van ile ilgili bir sorun değil ama Van'da bu sorunu yaşıyor. Özellikle yaz aylarında, turizm sezonun açıldığı dönemlerde, turistik bölgelere daha fazla seyahatlerin yapılabilmesi için, Doğu illerine, ya da turistik olmayan yerlere yapılan sefer sayılarında bir düşüş oluyor.

Hem buradan tatile giden, hem de tatilini memlekette geçirmek için dönmek isteyen insanların talebinin arttığı dönemde, öğrencilerin memlekete döndüğü dönemde, dışarıda çalışan memurların yine yazı kendi memleketlerinde geçirme isteğinden dolayı, hem talep artıyor, aynı zamanda sefer sayıları düşüyor. Bu da fiyatları çok ciddi şekilde yükseltiyor. Hatta bazen bilet bulamayabiliyorsunuz. Van'da da mevcut olan bu soruna çözüm bulunması gerekiyor" diye konuştu.

"18. MADDE MAĞDURİYETİ SÜRÜYOR"

Van'da yılan hikâyesine dönen bir çevre yolu sorunu olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, "Van'da 50-60 kilometrelik bir çevre yolu, 10 yıldır bir türlü bitirilemiyor. Bu kadar sürede, bu kadarcık bir yol bitmez mi? Bu soruyu haklı olarak vatandaş soruyor. Biz de vatandaşlarımızın bu sorusunu tercüman oluyoruz. 18. Maddeyle ilgili şikâyetler var. Bu şikâyetler devam ediyor. Maalesef bunların düzeltileceği yönünde bir ışık da belirmiş değil. Belediye hizmetleri anlamında yoğun bir şikâyet var.

Van Otogarı 2011 depreminden bu yana prefabrik bir halde hizmet vermeye devam ediyor. Düzgün bir otogar talebi var. Yolların yetersizliği herkesin malumudur. Stadyumla ilgili yine benzer sıkıntılar var. Van Gölü 'Sit Alanı' ilan edildi ama maalesef kirletilmesi de engellenemiyor. Yine sulama sorunu var. Vatandaşlar 'belediyelerimizi geri istiyoruz' diyorlar. Bilindiği gibi büyükşehir kanunuyla birlikte, büyükşehirlerdeki bütün köyler, mahalle statüsüne alındı. Beldelerde, belde olma özelliğini kaybetti.

Onların belediyeleri kapandı ve onlarda şimdi mahalle muhtarlarıyla idare ediliyor. Bu konuda şikâyetçiler ve 'biz belediyelerimizi geri istiyoruz' diyorlar. Kanaatimizce de büyükşehir yasasıyla ilgili bütün köylerin, mahalle statüsüne alınması sadece kâğıt üzerinde onları mahalle yaptı ama onlar köy ve özellikle nüfusu büyük olan ve belde statüsünde olanların belediyelere ihtiyaçları var.

Sulama sorunuyla ilgili, Muradiye'de yer üstü suları çok iyi. Kışın gürül gürül akıyor ama önü kapanmadığı için Muradiyeli yazın su bulmakta zorlanıyor. Sulama yapılamıyor ve bundan dolayı hem ekinlerle ilgili, hem de yem bitkileriyle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Van kabaca bu sorunları var. Bu sorunların giderilmesi konusunda, vatandaşlarla temas kurduğumuzda da onlara söyledik.

Biz şuanda hükümet makamında değiliz. Bu sorunlarınızı çözecek olan biz değiliz ama belediyenin çözmesi gereken sorunları belediyelere, vilayetin çözmesi gereken sorunları vilayete, Ankara'nın çözmesi gereken sorunları da Ankara'ya taşıma konusunda bir gayretimiz olacak inşallah. Bu sorunların takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. Yapıcıoğlu'nun basın mensuplarının sorularını cevaplamasının ardından toplantı sona erdi.

Bölgegazetesi