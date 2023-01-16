Vanlı genç iş insanlarından Kuzey Irak'a çıkarma

Göreve geldiği günden bu yana gençlerle birlikte hem iş dünyası hem de kenti ilgilendiren etkinlikler ve çalışmaların öncüsü olan Genç MÜSİAD Van Şube Burak Gültepe, bir önemli programın daha öncülüğünü yaptı. Görev süresi boyunca genç iş adamlarının motivasyonunu artıracak, iş alanlarının sayısını artıracak ve ufuk açacak birçok programa imza atan Gültepe, son olarak da aralarında yine genç iş insanlarının bulunduğu bir heyet ile birlikte Kuzey Irak’a çıkarma yaptı.

POLİTİKA 16.01.2023, 10:31 16.01.2023, 11:52
Vanlı genç iş insanlarından Kuzey Irak'a çıkarma

Genç MÜSİAD Van Şube Başkanlığı, bir heyet ile birlikte Kuzey Irak’ı kapsayan İş ve Kültürel Gezi Program gerçekleştirdi. Van’ın gelecek dönemdeki en önemli pazarlarından birisi olma özelliğini taşıyan Kuzey Irak bölgesinde 5 günlük bir program düzenleyen Genç MÜSİAD Van Şubesi, Burak Gültepe başkanlığında hem iş dünyasını kapsayan görüşmeler düzenledi hem de ticarete katkı sunacak diplomatik görüşmeler de gerçekleştirdi.

GENÇLER İŞ İMKANLARINI VE FIRSATLARINI İSTİŞARE ETTİ

4 gece 5 günlük gezi programı kapsasmında başkan Gültepe ve Genç MÜSİAD Van heyeti Duhok, Erbil, Zaho gibi kentlerde ziyaretler ve temaslar gerçekleştirdi. Ziyaretin ilk gününde Duhak’ta konaklayan ve burada temaslar gerçekleştiren Gültepe ve heyeti burada Ticaret Müdürlüğü, Turizm Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğünü ziyaret ederek iş imkanları ve iş birlikleri konusunda görüşmeler yaptı. Bunun yanında Duhok Sanayi Odası, Turizm Müdürlüğü, Duhok Üniversitesi’ne de kapsayan programlarda önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

5 GÜNDE BİRÇOK ÖNEMLİ TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Ziyaretin ikinci gününde heyet Erbil Başkonsolosumuz Memet Mevlüt Yakut’u ziyaret edip Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Devlet Bakanı Aydın Maruf ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sarwar Kamal, Bakan Müsteşarı Dr. Soran ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Yine bununla birlikte Erbil İhracatçılar Birliğini de ziyaret eden heyet özellikle ithalat-ihracatı kapsayan karşılıklı değerlendirmeler yaptı.

Heyet, Van şubesi olarak ayrıca Irak Türkmen Cephesinde Etnik ve Dini İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Aydın Maruf’un misafiri olarak heyet onuruna verilen yemeğe de katılarak iki ülke ve kentler bazındaki iş birliklerini de geniş kapsamlı olarak ele aldı. Sadece iş dünyası ile değil turizm ve diğer alanlardaki konuların da konuşulduğu 5 günlük ziyarette Van’ı da kapsayan hedeflerden ve planlamalardan söz edildi. Resepsiyonda Türkmen Bakan ve Ticaret Bakanının heyete olan ilgisi oldukça yüksek olurken, heyet gördükleri ilgiden dolayı ilgili bakanlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

GÜLTEPE: VAN KUZEY IRAK PAZARINA DİĞER İLLERDEN DAHA UZAK KALMIŞ!

Program kapsamında onlarca isim ve birçok kuruluş ile yapılan temasın ardından Şehrivan aracılığı ile değerlendirmelerini paylaşan Genç MÜSİAD Van şube Başkanı Burak Gültepe, Van’ın Kuzey Irak pazarına daha ciddi çalışması gerektiğini söyledi. Tüm görüşmelerden hareketle edindiği izlenimleri paylaşan Gültepe, “Kuzey Irak bölgesi Türkiye’den birçok ilin çok ciddi ticaret yaptığı fakat Van’ın uzak kaldığı bir bölge. Irak programına gözlemlerim burada ticaret açısından büyük bir fırsatlar olduğu yönünde. Van iş dünyası olarak bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor ticari faaliyette bulunarak ilişkilerimiz daha da öteye taşımalıyız.”

GÜLTEPE: VAN KENDİSİNİ ERBİL VE DUHAK GİBİ İLLERE KABUL ETTİRMELİ

Gültepe, gözlemlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Ziyaretler ve görüşmeler neticesinde gördük ki Kuzey Irak’taki vatandaşlar ve bölge insanı Van’ı Şırnak, Batman, Diyarbakır hatta Konya, Kayseri, Gaziantep kadar iyi tanımıyor. Van’dan ve Van’daki potansiyeller ve ticari fırsatlardan da çok haberdar değiller. Sadece iş ve yatırım değil, turizm anlamında da benzer bir durum söz konusu.

Son yıllarda kentte Kuzey Iraklı turistler görülse de bu oran çok az. Iraklı turistler ve Arap ülkelerinden gelenler ülkelerinden 10 derece daha soğuk olduğundan serinlemek için turizm amaçlı olarak Türkiye’deki illere akın ediyor. Yazın sıcaklığın 45 dereceyi aştığı bu ülkenin vatandaşları bu anlamda Van’ın turizm açısından büyük bir fırsat aslında. Fakat bu da bir politikaya ve bir plana oturtulmalı. Van kendini ilk etapta ve kısa vadede Erbil/Duhok gibi daha yakın illere tanıtmalı ve kabul ettirmeli. Böyle bir atılım uzun vadedeki planların da öncüsü olur.

VAN-ŞIRNAK KARAYOLUNUN BİTMESİ İLE SÜREÇ BAŞLAYABİLİR

Van’ın Kuzey Irak pazarına daha çok hakim olması için yıllardır tamamlanması beklenen Van-Şırnak Karayolu’nun ilk adım olduğunu hatırlatarak bu yolun bitmesinin elzem olduğunu vurguladı. Bu yolun tamamlanması ile Kuzey-Irak’a ulaşımın 3 saati bile bulmayacağını söyleyen Gültepe, “Kuzey Irak pazarı aslında Van’a çok yakın. Van-Şırnak Karayolu dışında Serzer/Üzümlü sınır kapısı da Van için önemli bir geçiş.

Hakkari üzerinden rahat ve kısa bir seyahatle vana ulaşım sağlanabiliyor. Bu pazar yıllardır Türkiye’deki birçok ilin odağında zaten. Van İran pazarından faydalanıyor fakat bu sabit bir Pazar değil. İran pazarının en büyük ve daha karlı olan alternatifi de Kuzey Irak pazarıdır.

Bu yüzlerce hatta binlerce ürünü kapsayan ticareti, yatırımı ve turizm gibi sektörleri de kapsayan bir pazar. Biz bu anlamda ilgili kurumlarda görüşmeler gerçekleştirdik ve değerlendirmeleri dinledik. Kentteki önemli kuruluşlar ve kurumlar ile bu teşebbüsler artırılmalı ve ileriye taşınmalı.” Dedi.

Şehrivan Gazetesi

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