Van’da ’1. Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi’ düzenleniyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KAF Başkanı Rasim Aslan, ”Kadim Aşiretler Federasyonumuz, ülkemizin birçok ilindeki aşiret reislerimiz ile kanaat önderlerimizin katılacağı kongremiz 14 Ocak 2023 tarihinde icra edilecektir. Kongremiz aşiretlerimizin kültür, gelenek, görenek, milli ve manevi değerlerinin müzakere edildiği bir platform olup, herhangi bir siyasi format içermemektedir. Bu nedenle hiçbir siyasi kurum davet edilmemiştir” dedi.

Aşiretler ve gençliğe dair her şeyin konuşulacağı kongrede aşiret ve gençliğin ulusal bir platforma taşındığını aktaran Aslan, “Gençliğe, gençlik sosyolojisine ve aşiretlere dair birçok bağlamın analizi ilk defa düzenlenecek olan “1. Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi” ile tüm ülkemize duyurmaya hazırlanıyor. Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi’nde düzenlenecek oturumlarla modernizme direnen son kale olarak aşiretler, gençlik, medya sosyolojisi, aşiret içi dayanışma, kadın ve bağlamı başlıkları ele alınacak. Kongrede aynı zamanda aşiretlerin bölgesel ve ulusal dayanışma biçimlerine dair de önemli analizler sunulacak” dedi.

Öte yandan 14 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek olan kongreye Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, medya dünyasının önemli isimleri, duayen gazeteciler, alanında uzman konuklar ve akademisyenlerin katılım sağlayacağı belirtildi.İHA