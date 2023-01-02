Van TSO yeni yönetimi belli oldu

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni yönetimi, Cumartesi günü gerçekleştirilen yönetim kurulu, genel kurul delege ve disiplin kurulu üyeleri seçimi ile belli oldu. Geçici sonuçlara göre yapılan seçimde mevcut Başkan Necdet Takva, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni başkanı oldu.

VAN TSO YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER:

Necdet Takva

Burak Gültepe

Fevzi Çeliktaş

Fahri Borak

Kadir Gülgeldi

Mehmet Değer

Mahmut Köroğlu

Ömer Yılmaz

Reşit Yaren

Serdar Balandi

Veysel Parin

VAN TSO YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER:

Sefa Tekin

Turan Avcı

Veysi Gözütok

Faruk Altınal

Letif Ersanlı

Abdurrahman Bayram

Turgay Atacan

Mahacir Mercan

Fırat Ece

Mehmet Kadri Girgin

"TÜM RENKLERE EN İYİ HİZMETİ VERMENİN ÇABASI İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Yönetim kurulu, genel kurul delege ve disiplin kurulu üyeleri seçimi sonrası oda önünde açıklamalarda bulunan Başkan Takva, heyecan verici bir süreci geride bıraktıklarını belirterek, "Aşağı yukarı 2 yıldan bu yana devam eden bir seçim süreci var ve sermayesinden ve ticaretinden şüphe olmayan 133 tacirimizle, sanayicimizle bu seçim sürecine başladık.

Seçim son üç ayı hakikaten çok çetrefilli, çok karmaşık bir sürece denk geldi. Dolayısıyla oldukça zorlu bir süreç oldu. Hem adli açıdan, hem piyasa koşulları ve saha çalışmaları açısından oldukça problemli anlar yaşadık. Ama bugün geldiğimiz noktada 133 arkadaşımızın emeği, katkısı ve çabasıyla Mavi Liste, hem meclis çoğunluğunu hem de tüm kurullarda kendi temsiliyetini sağlamak suretiyle zaferini ilan etmiş oldu.

Biz bu saatten sonra artık renk körü olacağız. 4 yıl boyunca yarışan tüm renklerdeki üyelere ve bize oy veren, vermeyen herkese hizmet standartlarında en iyi yaklaşımı, en iyi iletişimi ve en iyi hizmeti vermenin çabası içerisinde olacağız.

Renk körlüğümüz devam edecek. Onarın hak, hukuk ve menfaatlerini korumak için elimizden gelen her türlü çabayı yapacağız. Odamız Türkiye'nin hizmet standartları en yüksek ikincilik ödülünü almış bir odadır. Dolayısıyla bunu çok daha iyi seviyelere taşımanın gayreti ve amacı içerisinde hareket edeceğiz. Emeği geçen ve 19 grupta yarışan tüm mavi liste ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi