Van TSO'nun yeni başkanı yarın belli oluyor

Van'da aylardır konuşulan ve gündemden düşmeyen Van TSO 1. Meslek Komitesi ve Meclis Üye seçimi yarın Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılacak. 9'ar grup kazanan Mevcut Başkan Necdet Takva ve Zahir Kandaşoğlu arasında kıyasıya geçmesi düşünülen seçimlerde, söz konusu grupta üstünlük sağlayan yeni TSO Başkanı olacak. 22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen seçim sonrası Beyaz Liste 10 grupta, Mavi liste ise 9 grupta galip gelmişti.

Seçim sonrası Mavi listenin yaptığı itirazlar önce ilçe, ardından il seçim kurulu tarafından kabul edilerek, 1. Gruptaki seçimin tekrarlanmasına karar verilmişti. Uzun süredir kent gündemini meşgul eden Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. Meslek Grubu olan Tarım ve Hayvancılık Grubu seçimleri yarın ticaret odasında yapılacak. Sabah 09.00'da başlayacak olan seçimleri, 17.00'de sona erecek. Söz konusu oylar sonucunda grupta üstünlük sağlayan aday yeni TSO Başkanı olacak.

1961 yılında kurulan ve yaklaşık olarak 18 bine yakın üyesi bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı esnaflar, yarın tekrar sandık başına giderek, Tarım ve Hayvancılık Grubu için oy kullanacak. Kentin önemli sanayi kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. Grup seçimi, yarın saat 09.00'da başlayacak.

Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçiminin itiraz ve kesinleşme sürelerinin sonunda 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Van Ticaret ve Sanayi Odası Binasında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi yapılacak. Seçim öncesi başkan adayları üyelere çağrıda bulunarak, oy kullanmaya davet etti. Yarın gerçekleştirilecek olan seçimler sonrası, yeni başkanın kim olacağı merak ediliyor.

Van Bölge Gazetesi