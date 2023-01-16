Van TSO heyetinden Hisarcıklıoğlu'na ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Meclis Başkanı Turan Avcı, beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Van TSO Başkanı Takva, işbirliği taleplerini Hisarcıklıoğlu'na ilettiklerini vurguladı.

POLİTİKA 16.01.2023, 11:05 16.01.2023, 12:03
Van TSO heyetinden Hisarcıklıoğlu'na ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Meclis Başkanı Turan Avcı, beraberindeki meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, komite üyeleri ve disiplin kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Van TSO heyeti, Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, gelecek döneme ilişkin kentin temel ihtiyaçları konusunda hazırlanan dosyayı kendilerini arz etti. Kabulde konuşan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van TSO heyetine yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, "Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Takva, Meclis Başkanımız Turan Avcı, Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi üyelerimizi birliğimizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür eder, yeni dönemde başarılar dilerim" dedi.

"KENTİMİZİN TEMEL İHTİYAÇLARI KONUSUNDA KENDİLERİNİ BRİFE ETTİK VE DOSYAMIZI ARZ ETTİK"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Van TSO Başkanı Necdet Takva ise, "Seçim sürecini en son tamamlayan Ticaret Sanayi Odası olarak, Van heyeti olarak bugün Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ettik. Kendi vizyonu çerçevesinde yeni dönemde seçilen ekibimizle birlikte şehirlerimize ülkemize ve uluslararası ticaretin gelişimi konusunda gereken hassasiyeti göstererek işbirliği taleplerimizi ilettik.

Aynı zamanda gelecek döneme ilişkin seçilmiş olduğumuz görevlerde kentimizin temel ihtiyaçları konusunda kendilerini brife ettik ve dosyamızı arz ettik. Birlik Başkanımız oldukça vizyoner ve 3 dönemdir birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışmış olmanın bize kattığı zenginliği ile diğer arkadaşlarımız da hissetsin diye kendi evlerinde, kendi yerlerinde Sayın Başkanımızla bir araya geldik.

Her ne kadar çetrefilli, hengameli de olsa nihayetinde Türkiye'nin en demokratik seçim süreçlerini yaşayan odalar ve borsalar bu anlamda süreci tamamlamış oldular. En son tamamlayan Van'dı. Bugün de hem yaşanan problemleri ve yeni sürece ilişkin görüş ve önerilerimizi iletmek için Birliğimizi ziyaret ettik" diye konuştu.

"RİFAT HİSARCIKLIOĞLU ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

Mayıs ayında yapılacak olan Odalar Borsalar Birliği seçimleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Takva, "Şunu net olarak ifade etmeliyim ki, Rifat Hisarcıklıoğlu aslında ülkemiz için büyük bir şans. Ben neredeyse işin muavinliğinden, genel sekreterlikten gelen birisiydim ama nasip oldu, başkanlık yaşadım. Sayın Başkanın o günlerden bu günlere vizyonu aslında hepimiz için heyecan verici bir yapı oluşturuyor.

Gelecek dönemde de ben Birlik seçimlerinde Sayın Hisarcıklıoğlu'nun yanında, arkasında durmak suretiyle inanılmaz derecede biz bölgelerimizin, şehirlerimizin ve ülkemizin kalkınması için, gelecek dönemi kucaklayacak bir anlayış içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.

Tüm Odalar Birliği delegelerinin bu samimiyetle, bu destekle gereken katkıyı, iş birliğini sağlayacaklarına inanıyorum. Bizim duruşumuz bundan ibarettir. Biz Başkanımızın her zaman yanında olacağız. Onun enerjisini ve vizyonunu kendi şehirlerimizin kalkınmasına da yansıtmak için fırsatı kaçırmayacağız" ifadelerini kullandı. Ziyarette Van TSO Başkanı Necdet Takva ve Meclis Başkanı Turan Avcı, Hisarcıklıoğlu'na Urartu figürlerinin yer aldığı vazo hediye etti. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Van Bölge Gazetesi

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