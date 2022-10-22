Van TSO'da seçim heyecanı başladı

Van TSO başkan seçimleri, Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde saat 09.00 itibariyle başladı. 19 meslek grubundan toplam 5 bin 599 seçmenin oy kullanmasının beklendiği seçimlerde, 27 sandıkta oy kullanılıyor.

TSO seçimlerinde mevcut başkan Necdet Takva ‘Mavi Liste’de yer alırken; Zahir Kandaşoğlu ‘Beyaz Liste’de, Faruk Biner ‘Sarı Liste’de, İzzet Çoban ‘Kırmızı Liste’de ve Hamdullah Koçhan ise ‘Yeşil Liste’de başkan adayı olarak yer aldı.

Emniyet personelinin yoğun güvenlik önlemi altında devam eden oy kullanım işlemi saat 17.00’da son bulacak.İHA