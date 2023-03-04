Van'ın çıkaracağı vekil sayısı belli oldu

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimler öncesi, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararlar belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosunu açıkladı.

24. dönemden bu yana meclise 8 milletvekili gönderen Van, YKS'nın nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 8 milletvekili göndereceği kesinleşti.

24. dönem milletvekili seçimlerinde meclise 8 milletvekili gönderme hakkı elde eden Van, o dönemden bu yana aynı sayı ile milletvekili çıkarıyor. YKS'nın açıkladığı kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi. YKS'nın açıkladığı tabloya göre, Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı.

24. dönem milletvekili seçimlerinde Burhan Kayatürk, Fatih Çiftçi, Mustafa Bilici, Gülşen Orhan, Kemal Aktaş, Aysel Tuğluk, Özdal Üçer ve Nazmi Gür'ü meclise gönderen Van seçmeni, 25. dönem seçimlerinde ise, Figen Yüksekdağ, Lezgin Botan, Yurdusev Özsökmenler, Adem Geveri, Tuğba Hezer Öztürk, Selami Özyaşar, Remzi Özgökçe ve Burhan Kayatürk'ü milletvekili olarak seçmişti.

26. dönem seçimlerinde yine Figen Yüksekdağ, Lezgin Botan, Nadir Yıldırım, Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan, Tuğba Hezer Öztürk, Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk'ü milletvekili olarak meclise gönderen Van seçmeni, 27. dönem seçimlerinde ise, Sezai Temelli, Bedia Özgökçe Ertan, Murat Sarısaç, Muazzez Orhan, Tayip Temel, Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas'ı milletvekili olarak seçmişti.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 28. dönem seçimlerinde kimlerin meclise gideceği merak ediliyor.

Van Bölge Gazetesi