Van gezisinde "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa Mansur Yavaş'tan dikkat çeken cevap!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van ziyareti sırasında bir vatandaşın, "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" demesi üzerine, "İnşallah" cevabını verdi.
CHP'li belediye başkanları dün Van'da esnaf ziyaretinde bulundu.
CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere kente gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde ayrı ayrı esnaf ziyareti yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da vatandaşlarla görüştükten sonra beraberindeki belediye başkanlarıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I İSTİYORUZ", "İNŞALLAH"
Milliyetçi diye parlatılan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ziyaret sırasında, Yavaş'a oy veren milliyetçi seçmenleri üzecek bir diyalog yaşandı. Yavaş, bir vatandaşın, "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" demesi üzerine, "İnşallah" cevabını verdi.
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