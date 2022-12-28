Van'da toplu taşımaya zam talebi! 2022 yılının son UKOME toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) aralık ayı olağan toplantısında ücret artışı, yeni otobüs ve park yasağı gibi konular görüşüldü.

POLİTİKA 28.12.2022, 13:21
Van'da toplu taşımaya zam talebi! 2022 yılının son UKOME toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen UKOME toplantısının büyükşehir belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “19 gündem maddesi, 6 ek gündem ve 12 alt komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıda, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı motorlu taşıt sürücü kurslarının eğitim ve sınav güzergâhı Tuşba ilçesinde yapıldığı, Tuşba ilçesinde yeni sürücü kurslarının açılması nedeniyle Kalecik TOKİ yolu üzerinde olan sınav güzergâhında araç yoğunluğu yaşandığı belirtilerek, araç yoğunluğunun yaşanmaması amacıyla İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı sürücü kurslarının eğitim ve sınav güzergâhının Hatuniye Mahallesi güzergâhına alınması talebi,

İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak ve Cumhuriyet 6. Sokak yollarının dar olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandığı, trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla yolların tek yöne çevrilmesi,

Özalp ilçesinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda park yasağı ve tek yön uygulanması talebi, Erciş ilçesinde faaliyet gösteren belediye otobüslerine ait bazı güzergâhların uzun olması sebebiyle mevcut yolcu taşıma ücretlerinin yetersiz kaldığı, Payköy, Yünören/Samanbüken, Deliçay/Ergücü, Kocapınar, Ağamsat, Haydarbey ve Keklikova/Salmanağa güzergâhlarının yolcu taşıma ücretlerinin artırılması talebi, Özalp ilçesinde faaliyet gösteren özel halk otobüsünün artan maliyetler sebebiyle mağdur olduğu belirtilerek Özalp ilçesi özel halk otobüsü yolcu taşıma ücretinin artırılması talebi,

Van Büyükşehir Belediyesi Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) işleticisi ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi artan döviz kuru sebebiyle akıllı kart maliyetlerinin arttığı, halihazırda uygulanan ücretlerin düşük olmasından dolayı tam kart, kart kişiselleştirme ve kart vizeleme ücretlerinin artırılması talebi, ilçe belediye başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda ilçe merkezlerinde çalıştırılmak üzere Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çaldıran ilçesine 7 adet, Muradiye ilçesine 11 adet, Çatak ilçesine 5 adet, Gürpınar ilçesine 5 adet, Başkale ilçesine 3 adet, Bahçesaray ilçesine 5 adet minibüs ihalesi yapılması planlanmaktadır.

İhale için karar alınması, kentte faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında vatandaşlar tarafından taşınmak istenen evcil hayvan ve bagaj şartlarının kurul tarafından belirlenmesi talebi ve şehir merkezinde bulunan Pınar, Sağlık, Gönül ve Vangölü taksi duraklarına yeni yer tahsis edilmesi talepleri ile plakaların askıdan indirilmesi talepleri ile hız kesici talepleri gibi konular görüşüldü. Ayrıca ek gündem maddesi olarak Van YYÜ kampüs içinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının (kampüs içi) yolcu taşıma ücretlerinin 1,00 TL olması talebi, İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi Kurtuluş Park Sokağı’nın tek yöne çevrilmesi talebi,

İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi Trafik Sokakta araçların gelişi güzel park etmesinden dolayı trafik akışının engellendiği tespit edilmiş olup Trafik Sokakta park yasağı uygulanması talebi ile 03.06.2022 tarihli ve 54 nolu V.B.B. UKOME Kurul Kararı ile kentte e-skuterların kullanabileceği güzergâhlar belirlenmiştir. E-skuter işletmeciliği yapan şirketin belirlenen güzergâhların tekrardan değerlendirilmesi talebi gibi konular konuşuldu. Burada görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak, onaya sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi. Toplantı, katılımcıların görüş alışverişinin ardından sona erdi” denildi.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan başkanlığında yapılan toplantıya Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Tatvan Liman Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Edremit Belediyesi ile büyükşehir belediyenin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.İHA

Yorumlar (3)
ferhat 33 dakika önce
Mazota zammı geldi... ?
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EZİLEN VATANDAŞ 31 dakika önce
50 TL OLSUN GENEDE AZDIR YOKTUR VAH BUDUR ABİİİİİ HEE VALLA
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Ff 23 dakika önce
Yapın yapın hiç durmayın.
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