Van'da, İsveç'te Kuran-ı Kerim’in yakılması protesto edildi!

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ), İsveç’te Kur’an-ı Kerim'e yapılan saldırıya sert bir dille tepki gösterdi.

POLİTİKA 23.01.2023, 15:29
Van'da, İsveç'te Kuran-ı Kerim’in yakılması protesto edildi!

Hazreti Ömer Cami avlusunda öğle namazı sonrası düzenlenen basın açıklaması Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Burada SDİ adına basın metnini okuyan Adem Aydın, İsveç’in başkenti Stockholm’da aşırı sağcı ve ırkçı Sıkıyön Partisi Başkanı Rasmus Paludan’ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı saygısızlığı kınayarak, "Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı saygısızlığı, İsveç polisinin izni ve koruması altında yapmış olması kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılmış bir nefret suçudur. Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılmış bu aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren, kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanlığı ve porovakatif eylemi ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü ifadesiyle asla geçirilemez. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığı, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’yı ne denli kuşattığının bir göstergesidir" dedi.

Kur’an-ı Kerim’in yanmasına izin veren, İslam düşmanı Rasmus Paludan için İsveç devletinin "fikir özgürlüğü" demesini sert bir dille eleştiren Aydın, "Eğer bu kafir İncil yaksaydı, yine fikir özgürlüğü derler miydi? Tekrardan gördük ki bunların dertleri din-i mübin İslam’la. Kur’an-ı Kerim, tüm insanlık için bütün zaman ve mekanlarda bir kurtuluş ve hidayet rehberi, hayatın tüm alanlarında hitap eden bir kılavuzdur.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırı en başta İslam’a ve Müslümanlara, sonrasında ise bütün bir insanlığa yapılmış bir eylem ve saldırıdır. Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yenildiniz, yenileceksiniz; Çünkü biz Kur’an’a daha da sarılacağız"
Yakmanın; çaresizliğin, acizliğin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Aydın, "Yakmak, kaybedenlerin başvurduğu bir eylem ve mağlubiyetin itirafıdır. Yenildiniz, yenileceksiniz. Çünkü biz Kur’an’a daha da sarılacağız. Bilesiniz ki kafirin yenilgisi Müslüman’ın zaferidir. Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslam’ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki Türkiye size asla geçit vermeyecek. Çünkü dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var.

Bu öyle bir gençliktir ki ecdadının merhametinden nasiplendiği kadar, celalini de nesilden nesle aktarmasını bilir. Allah bizimledir. Yüce kitabımız Kur’an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız. Bizler Hazreti Musa’ya, Hazreti İsa’ya, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed’e de, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e de kimsenin hakaret etmesine izin vermeyiz.

Müslümanlar olarak tahriklere gelmeden sağduyu ve aklıselim ile Avrupa’nın bu saldırgan tavrına karşı dik durmalıyız. Bizler sevgi ve merhamet dini İslam’ın temsilcileriyiz. Biz kimsenin kitabına da peygamberine de hakaret etmeyiz. Bizim kutsalımıza da hakaret edilmesine asla izin vermeyiz. İsveç’in bu tutumunu telin ediyoruz" diye konuştu.
Tekbir ve okunan duanın ardından kalabalık dağıldı.İHA

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