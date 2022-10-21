Van'da gözler TSO seçimlerine çevrildi

Necdet Takva, Zahir Kandaşoğlu, Faruk Biner, İzzet Çoban ve Hamdullah Koçhan'ın yarışacağı seçimde, yeni başkan Cumartesi günü saat 17.00'den sonra açılacak sandıklardaki oyların neticesinde belli olacak. 1961 yılında Merhum Remzi Perihanoğlu’nun girişimleri sonrası kurulan ve yaklaşık olarak 18 bine yakın üyesi bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası'na seçim heyecanı yaşanıyor. Kentin önemli sanayi kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimi, yarın yapılacak.

Mevcut Başkan Necdet Takva, başkan adayları Zahir Kandaşoğlu, Faruk Biner, İzzet Çoban ve Hamdullah Koçhan'ın yarışacağı seçimde, esnaf ve tüccarlar yarın sandık başına gidecek.

Cumartesi günü (yarın) yapılacak olan seçimde 5 bin 600'e yakın esnaf ve tüccar oy kullanarak, yeni başkanını seçecek. Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri kapsamında mevcut başkan Necdet Takva, başkan adayları Zahir Kandaşoğlu, Faruk Biner, İzzet Çoban ve Hamdullah Koçhan, yarın yapılacak olan seçimler öncesi, yoğun bir saha çalışması yaptı.

Kentteki tüm esnaf ve tüccarı ziyaret eden başkan adayları, destek talebinde bulundu. Kentin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni başkan, Cumartesi akşamı belli olacak. Cumartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 17.00'da sona erecek olan Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine, Vanlı esnaf ve tüccarın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçimi 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Selimbey Mahallesi Kale Yolu Üzeri Nene Hatun 1. Sokakta bulunan Van Selahaddin Eyyübi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde yapılacak.

Vanbölgegazetesi